Las reservas del Banco Central se hundieron en mayo US$ 2.100 millones

Las reservas del Banco Central (BCRA) terminaron en US$ 36.864 millones, lo que implicó una baja mensual de US$ 2.106 millones. Aunque el grueso se debió al viernes, en donde las arcas de la autoridad monetaria retrocedieron US$ 1.510 millones.

“La baja del viernes es por los movimientos habituales a fin de mes de los bancos. Se revierte en los primeros días de junio”, dijeron a PERFIL fuentes del BCRA.

El dólar oficial minorista subió ayer $ 5 y $ 50 en la semana. Así, el tipo de cambio cerró a $ 1.200 en la pizarra del Banco Nación, algo que no ocurría desde el 6 de mayo. Por su parte, el mayorista cotizó a $ 1.189.

En cuanto a la plaza bursátil local, el S&P Merval cerró la última rueda hábil del mes con una caída del 1,3%. Sin embargo, el mayor índice bursátil del mercado culminó mayo como el mejor mes en lo que va del año, con una suba de 10% en pesos y medido en dólares el incremento fue del 9,2%.

Las acciones en el panel general cerraron con mayorías de bajas: Aluar (-4,6%), Central Puerto (-3,4%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,7%). La deuda soberana en dólares se pintó de rojo y fue traccionada por los siguientes bonos: Bonar 2041 (-1,.5%) y Global 2046 (-1,2%).

El riesgo país cerró en los 651 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan continúa por debajo de las 700 unidades, “pero todavía está alto y lejos para poder reacceder a los mercados de deuda en 2026: en mayo el riesgo país logró retroceder hasta casi los 650 puntos, lejos del mínimo de 559 en diciembre pasado y de condiciones de reacceso a mercados (implicaría a los valores actuales un costo de financiamiento del 11% anual)”, advirtieron desde Suramericana.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron con mayorías en bajas. Se destacaron las caídas de los ADRs de Central Puerto (-3,8%), Telecom (-3,8%) y Transportadora Gas del Sur (-3,1%).

Por último, esta semana el Ministerio de Economía hizo esta semana su primera colocación con no residentes desde 2018. “Sin embargo, esto no implica, necesariamente, “la vuelta de Argentina a los mercados externos”: el monto es bajo (US$ 1.000 millones, menos de 2% de lo que le debemos al FMI), a la vez que las condiciones de pago y un mercado secundario que no sería particularmente líquido matizan la operación. No obstante, es una noticia importante y un primer testeo relevante”, aclararon en un informe de Banco Provincia.