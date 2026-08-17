Las ventas por el Día del Niño cayeron un 2,5% respecto del año pasado, según la CAME

No fueron suficientes las promociones y los esfuerzos de los comerciantes por mejorar sus ingresos: las ventas por el Día del Niño cayeron un 2,5% si se compara con la misma fecha del año pasado, según un informe que difundió la Confederación Argentina de la Media Empresa (CAME).

“A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala”, señaló la entidad.

El gasto promedio fue de $45,892 y más del 80 por ciento de los compradores aprovechó las promociones. El año pasado el promedio había sido apenas superior a los $ 33.700. Según consignaron, hubo un 55,3% que hizo la compra con tarjeta de crédito y un 46,2% que utilizó los descuentos en efectivo.

“El impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas”, analizaron.

“De este modo, apenas el 9,1% consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme”, añadieron desde CAME.

“Los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual”, aseguraron en la descripción de la actividad para una fecha en la que las familias aprovechan para ofrecer regalos a los más pequeños.

“En un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización”, los consumidores optaron por esperar hasta último momento para decidir su compra y priorizaron "bienes de menor valor unitario".

De acuerdo al relevamiento de la entidad "la totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período".