Los analistas prevén más presión del dólar hacia finales del año

El mercado empieza a mirar el horizonte de 2027, lo que genera demanda de cobertura. Los inversores buscan al dólar por factores estacionales, la intervención del Banco Central (BCRA), que mantiene sus compras de dólares para fortalecer las reservas, pero principalmente la incertidumbre política y financiera.

La economista Elena Alonso consideró, ante la consulta de PERFIL, que el movimiento reciente no constituye un salto cambiario, sino un “goteo” alcista, con subas pequeñas pero consecutivas. En su análisis, hay tres factores principales detrás de la tendencia.

El primero es la mayor demanda de cobertura ante la incertidumbre política y financiera. Los inversores empiezan a mirar con más atención el escenario de 2027. En ese contexto, algunos agentes buscan dolarizar parte de sus posiciones para reducir su exposición al peso.

El segundo factor es estacional. En esta época del año suele reducirse la oferta de divisas del sector agroexportador, mientras que la proximidad del cierre de mes puede sumar demanda de dólares. A esto se agrega un tercer elemento, el de las compras del Banco Central, que absorben parte de los dólares disponibles en el mercado y pueden contribuir a presionar sobre el tipo de cambio.

Alonso también advirtió sobre un factor puntual para los próximos días. Se trata del fixing del 27 de octubre de los bonos dólar linked, cuyos valores están vinculados con la evolución del dólar oficial. Sus fechas de referencia pueden generar incentivos para buscar cobertura antes de esa instancia y, según la economista, este efecto podría aportar una demanda adicional en las jornadas previas.

El analista financiero, Andrés Reschini, coincidió en que la presión responde, en parte, a una mayor demanda privada de dólares en un mercado donde el Banco Central también está comprando divisas a un ritmo más acelerado. Esa combinación puede generar un deslizamiento gradual al alza del tipo de cambio.

Sin embargo, planteó un límite a las expectativas de una corrección más brusca. Aunque considera probable que la tendencia continúe al alza, remarcó que el mayorista acumula una suba de apenas 0,8% en octubre, por debajo de la inflación. Por ahora, sostuvo, “no hay demasiados fundamentos financieros ni económicos como para pensar en eventos de tensión significativos”, aunque enfatizó en que la política local y el contexto internacional siguen siendo los principales factores de riesgo.