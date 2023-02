Los bancarios realizarán un paro por reclamos salariales

Los trabajadores bancarios realizarán un paro antes de que termine febrero de este 2023 si no se atienden sus reclamos, adelantó el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

El secretariado general de la Asociación Bancaria (AB) fue facultado para "tomar las medidas que sean necesarias en defensa del salario y los legítimos derechos”, ya que consideran que las cámaras empresarias "siguen sin entender las necesidades de las y los trabajadores bancarios".

En ese marco, se reunirán el próximo martes 14 "a los efectos de definir el alcance y fijar la fecha de las medidas de fuerza que inexorablemente tendrán lugar, durante el febrero".

"Seguimos sin tener respuestas satisfactorias de parte del sector empresario en la audiencia paritaria realizada en el día de la fecha. Las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, mientras que el tiempo sigue pasando y el poder adquisitivo de nuestro salario se ve afectado día a día", informó la AB a través de un comunicado de prensa.

El gremio que representa a los trabajadores bancarios también se refirió al impuesto a las ganancias y reafirmaron que "para este sindicato el salario no es ganancia".

Impuesto a las Ganancias

"Esperemos que el sector empresario, antes de discutir porcentajes, se haga cargo de una parte de lo que están pagando los trabajadores de impuesto a las Ganancias. Hasta ahora la respuesta fue negativa”, sostuvo Palazzo en una entrevista brindada a El Destape.

El sindicalista agregó que los bancarios no pudieron "cerrar la paritaria del año pasado, que tenía revisión en diciembre”, donde se acordó un aumento del 94,1%, “pero no ha cerrado y hemos cobrado enero sin aumento salarial de paritarias 2023, y por los tiempos estamos llegando a febrero y no vamos a estar cobrando", cerró.

La Asociación Bancaria también criticó que "se reduce el nivel de empleo registrado como bancario y avanzan en un esquema fraudulento de tercerizaciones".

