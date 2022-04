Sergio Palazzo: "El gran esfuerzo que hace el Gobierno por atender la situación social o de ingresos no alcanza si no maneja la inflación"

El diputado del Frente de Todos y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9) sobre el paro de su gremio.

Me gustaría saber su balance sobre cómo está transcurriendo el día de paro.

La medida de fuerza se inició desde las 8 de la mañana en el interior del país, que es el horario en el que abren los bancos. Fue una medida con altísimo acatamiento y está transcurriendo en paz, tranquilos, y haciendo uso de nuestro derecho de ejercer una huelga y una protesta, ante una situación de que no hemos podido cerrar una paritaria que finalizó en diciembre de 2021. Y al día de hoy no se ha logrado un acuerdo.

En el caso de no llegar a un acuerdo, ¿Seguiría el paro?

Preferiría tener el optimismo de pensar, que podemos llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a intentar dialogar nuevamente mañana con algunas de las cámaras y, así, tratar de avanzar. Teníamos un principio de acuerdo con la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), la cámara que lidera la negociación.

¿Están en riesgo las sucursales bancarias?

Los bancos privados, tanto internacionales como locales, cuando llegaron a la mesa de reunión modificaron la propuesta. La cámara que negocia es la de los bancos públicos y, después entre ellos, tratan de articular los detalles. No teníamos un acuerdo pero faltaban y eso se trastocó ayer. Estábamos cerca del 60%, lo bajaron a 55%, en el medio de la reunión, y luego particionaron ese acuerdo entre cinco y siete pagos, con lo cual quedamos, como mínimo, siete meses por debajo de la inflación y, por eso, se decidió continuar con la medida prevista. Espero que podamos retomar la discusión que teníamos el día martes, donde teníamos varios principios de acuerdo y podamos resolverlo la semana que viene.

¿Cuál es su visión del papel que van a tener las apps como Ualá en el futuro bancario y cómo esto afectaría el empleo de los bancarios?

Tiene significación o impacto en el empleo porque son empresas que al no tener salario bancarios ni costos de regulación del Banco Central de la República Argentina, participan del mercado financiero con determinadas ventajas que un banco no tiene. En algunos casos, por la Ley de Conocimiento, tienen hasta beneficios impositivos. Creemos que no sólo desde el aspecto del encuadramiento sindical, deberían ser trabajadores bancarios porque realizan operaciones financieras, sino que también debería existir un marco regulatorio, por los costos de regulación y que compitan en igualdad de condiciones con un banco y porque son muchos activos financieros que están por fuera del circuito de regulación y pueden ocasionar un problema en las finanzas y en la economía.

Más paritarias cierran arriba de la inflación o con reapertura en cinco meses

Se decía mucha veces que los bancos han venido teniendo rentabilidad que otras actividades no. En medida que en un país el sector financiero es el más rentable al país le va mal. ¿Cuál es su reflexión sobre el papel que tendría que tener el sector financiero sobre el total de la economía? ¿Cuánto de eso le genera contradicciones porque si tuviera menos preponderancia los salarios de los bancarios serían menores?

Tengo una opinión distinta, si al sector financiero le va bien porque por volumen de crédito logró imponer una política crediticia y de ahorro en la sociedad, no sería un hecho nocivo. Si la generación de su renta es a costa de tasas altas que después las empresas no pueden pagar y generan una crisis, si le va mal al país y le va mal al sistema financiero algo no está funcionando bien en la economía.

La Argentina tiene un problema serio en materia de bancarización, cuando uno mira los números de Europa se da cuenta que estamos infinitamente por debajo de un proceso de bancarización y cuando mira los países de la región estamos por debajo del promedio.

Ojalá la Argentina retome un proceso de inclusión financiera que pueda servir para mejorar la situación del crédito, del ahorro y puede servir para evitar ilusiones impositivas. Todo lo que pasa por un banco tiene otra mirada a que cuando uno anda con una valija llena de plata comprando una propiedad en la calle.

Fuiste muy crítico de Guzmán y de todo el equipo económico ¿Hablaste con alguien del Gobierno?

No he hablado, soy crítico en determinadas materias del equipo económico, particularmente las vinculadas a cómo se manejó el tema inflacionario en la Argentina. Veo que el gran esfuerzo que hace el gobierno por atender la situación social o de ingresos, si uno no tiene una buena performance en el manejo inflacionario se dilapida el esfuerzo y nunca alcanza.

Creo ha hecho cosas buenas, sobre todo en la pandemia con los ATPs y con sostener con la asistencia del Estado el empleo privado. Hubo una buena política con el IFE pero todo ese esfuerzo se termina dilapidando si no hay prácticas económicas que tiendan a que la inflación en la Argentina no sea esta. Una inflación del 60% no hace a un país normal.

Palazzo sobre el paro de bancarios: "Tiraron por la borda el principio de acuerdo que teníamos"

No soy yo quien dice quién se tiene que ir, eso lo dice el Presidente y no soy yo quien le dice a él quiénes son sus colaboradores, pero creo que tiene que cambiar la política inflacionaria porque no da resultado.

Muchas veces miramos antes a Español y después a Feletti pero tienen un ministro arriba, que es quien diseña la política para el área. Yo hablaría de las cabezas principales que están a cargo del tema económico.

