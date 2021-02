Los bancos de EE.UU. rechazan depósitos porque tienen exceso de dinero

Bancos de Estados Unidos están rechazando depósitos, entre ellos gigantes como el J.P. Morgan o el Banck of America, debido al exceso de dinero que tienen en sus arcas y que no pueden colocar como créditos y así obtener ganancias con los intereses.

Las entidades buscan reducir su base de depósito en u$s200.000 millones.

Jamie Dimon, ejecutivo del J.P. Morgan, indicó que se les pidió a las empresas que tienen los depósitos más grandes que transfieran sus dólares a otros bancos.

El Banco Central compra dólares y recupera reservas

“Los bancos más grandes del país están inundados de dinero, hasta el punto que algunos han comenzado a rechazar depósitos y pudimos ver que otros están comenzando a hacerlo también”, explicó Nathan Stovall, experto en el sistema financiero de Estados Unidos de S&P Global, a BBC Mundo..

Por qué pasa esto

“Es una situación sin precedentes. Nunca habíamos experimentado algo como esto”, advirtió Stovall.

“Vivimos una crisis de liquidez inversa. Por lo general, cuando hay una recesión, el efectivo se convierte en un bien preciado y los bancos pueden ser muy agresivos a la hora de recaudar fondos. Pero en la crisis provocada por la pandemia ocurre lo contrario. Los bancos tienen demasiado dinero del que apenas pueden obtener ganancias”, agregó.

Normalmente, los bancos (por lo menos en el exterior, ya que en Argentina la situación es diferente) obtienen sus ganancias principalmente al dar créditos y devengar intereses.

Pero esto hoy no se da por distintas razones. Una, los requerimientos de capital exigidos en EE.UU. tras las crisis de 2008. Dos, la crisis económica a causa de la pandemia. Y tres, la política de estímulo adoptada por Washington para contrarrestar la crisis del covid 19.

La Fed continuó con tasas en 0 desde el año pasado para incentivar la actividad y el movimiento del dinero, lo que afecta los beneficios de los bancos cuando dan créditos.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en su nivel más bajo posible

Además, la demanda de crédito cayó estrepitosamente por la incertidumbre por la pandemia y pocos se animan a los riesgos que pedir préstamos ante este panorama.

A todo esto se suma la mayor creación de dinero: la máquina de fabricar dólares está trabajando a full.

El año pasado, bancos como el J.P. Morgan, el Bank of America y el Citigroup recibieron más de u$s 1 billón en depósitos, mientras que la caída en los créditos fue de poco menos del 40%.

El ahorro se disparó en Estados Unidos. “La gente está literalmente acumulando dólares en los bancos”, concluyó Stovall.

Gigantes como el Bank of America, tienen excedentes de dinero en depósitos.

Desde los bancos pidieron a las autoridades que relajen las demandas de mayor respaldo de los depósitos que se dispusieron luego de la crisis de 2008.

El sistema bancario no es que se haya debilitado, al contrario. Está fuerte. El problema es más que no obtiene beneficios con los depósitos que tiene.

Qué pasa con los clientes

El problema no sólo es para los bancos sino también para los clientes que deben buscar otras opciones para sus ahorros. Esto no sólo porque los grandes bancos no quieren recibir más depósitos, sino que los beneficios para la gente que tiene su dinero en los bancos es mínimo.

Stovall indicó que “esta situación puede llevar a muchos pequeños ahorradores a buscar productos e inversiones de mayor riesgo”, como parece confirmar la subida del precio de activos de alta volatilidad como el bitcoin.