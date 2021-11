Los dólares financieros y el blue abren la jornada con poco movimiento

En la mitad de la semana, el dólar Blue abre sin cambios tras la suba del martes. Así, la divisa informal cotiza a $ 197 comprador y $ 201 vendedor. Con esto, la brecha de este dólar informal contra el oficial se ubicó de nuevo en torno al 100%.

Asimismo, los dólares financieros que ayer crecieron hasta 6% como consecuencia del refuerzo del cepo cambiario dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) inician el día con poco movimiento. En ese sentido, el dólar MEP "regulado" opera en $ 199,78. En tanto, el CCL se ubica en $204,75,

El Banco Central resaltó la necesidad de un acuerdo con el FMI

En el segmento oficial y según las publicaciones del Banco Central, el dólar minorista se mantiene a $99,50 para la compra y $105,50, un valor al que se le debe agregar la recarga impositiva, por lo que cada ahorrista debe pagar $174,07. A su vez, en diversos bancos y casas de cambios, el minorista promedio se vende a $ 106,94. Con la suma del 30% el valor alcanza los $ 139,02

En el circuito mayorista, el billete arranca a $100,35 por unidad, seis centavos arriba del cierre del día anterior. En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió siete centavos, contra diecisiete de aumento en idéntico lapso de la semana anterior.

Al final de este martes, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395,9 millones, en futuros MAE US$ 79,4 millones y en Rofex se negociaron USD 860 millones. Sin la presión compradora de los últimos días, el BCRA pudo revertir su resultado y, según estimaciones de fuentes privadas del mercado, habría terminado el día con compras netas por unos US$ 50 millones, aproximadamente.

El Gobierno dejó de intervenir en el mercado de los dólares alternativos

Los mercados de futuros volvieron a operar con bajas en todas las posiciones, con caídas más pronunciadas en las correspondientes al año que viene.

Por último, el riesgo país revierte la tendencia de los últimos días y vuelve a estar por arriba de los 1.700 puntos básicos. Pasadas las 11 horas, el índice que elabora la consultora JP Morgan subía un 0,90% y se ubicaba en 1.721 pb.

RM / LR