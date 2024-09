El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “los dólares van a sobrar” y “la pobreza va a bajar” entre otros pronósticos para la economía argentina que publicó en su cuenta de X.

“Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, escribió Caputo en su cuenta de X y enumeró:

La inflación va a bajar

La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los dólares van a sobrar

El dólar financiero va a converger al dólar oficial

Los salarios van a recuperar y la pobreza va a bajar”

El ministro de Economía ya anticipó que “una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares. Vas a poder pagar así. Te lo descuentan de tu caja de ahorro [de la divisa estadounidense]” de la cuenta especial.

Mayra Mendoza cruzó fuerte a Luis Caputo: "No le mienta más a la gente"

Con respecto al blanqueo de capitales, el ministro de Economía destacó que “podés comprar cualquier cosa regularizando, si te mantenés dentro de la autopista de cuentas regularizadoras. Vos podrías blanquear por ejemplo US$ 200.000 y podrías comprar un auto de US$ 50.000. Uno dice si regularicé 200.000 y saco, tengo que pagar multa porque es más de US$100.000. Ahora vos podrías pagar el auto con la tarjeta de débito y no te podrían cobrar ninguna multa”.

Polémica por las jubilaciones

Caputo tildó de “falso” un artículo periodístico en el diario La Nación, el cual sostenía que las jubilaciones habían perdido un 30% de poder de compra en los primeros siete meses de 2024 contra igual período de 2023., adjudicando la información a un trabajo de la OPC, que es un organización de carácter técnico que oficia de auxiliar del Parlamento en temas económicos.

“Totalmente falso” sentenció el ministro en su posteo de X y deslegitimó la comparación.

“Desde que asumió @JMilei las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir ganándole a la inflación”, señaló y agregó : “La comparación interanual solo puede justificarse si se quiere confundir a la gente, porque no incorpora que el deterioro se profundizó justamente en los últimos meses de la gestión anterior”.

Caputo cerró con una advertencia: “Después se quejan porque los corregimos…”.

LM / Gi