Luis Caputo celebró que una empresa alimenticia diera marcha atrás con los aumentos de precios

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebró este jueves que una empresa del sector alimenticio diera marcha atrás con la suba de precios que había impuesto en sus productos tras la flexibilización del cepo cambiario. La decisión tuvo lugar después de que circularan listas con incrementos de hasta el 12%, hecho que el funcionario había criticado.

“Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”, escribió el titular del Palacio de Hacienda a través de su cuenta de X (antes Twitter). Horas atrás, ya había apoyado que "los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%".

En sintonía con su postura, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, también fue contundente en su rechazo a la suba de precios. “No hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. Esas listas serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, sentenció.

Sumado a esto, durante una entrevista reciente con Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei se refirió al posible incremento en el valor de los productos ante la flexibilización del cepo. "Los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios", sostuvo. Al advertir sobre la probable reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria, agregó: "Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación".

El sector supermercadista rechazó los aumentos de precios

Además de Molinos y Unilever, otras empresas como SC Johnson (Raid y Off) y Softys (Babysec, Higienol, Elite) también habían adelantado incrementos en sus productos de entre 7% y 9%, anticipándose al nuevo régimen cambiario que plantea una flotación entre bandas de $1.000 y $1.400, con un deslizamiento del 1%. En ese sentido, el lunes, el dólar oficial saltó 12% y cerró a $1.230, mientras que el miércoles bajó a $1.160.

Las firmas argumentaron que el alza en sus listas se debe, en parte, a que muchos productos incluyen insumos importados cuyo valor está atado al dólar, y a que los alimentos exportables tienden a subir en el mercado interno cuando mejora su cotización internacional. Sin embargo, el rechazo fue generalizado desde el sector supermercadista.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) manifestaron: “Queremos comunicarle a la sociedad nuestro firme propósito de no aceptar listas de precios de nuestros proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos. Nuestro objetivo es hacer llegar al público productos de la máxima calidad y al mejor precio”. “No queremos convalidar esas listas y las vamos a resistir”, advirtió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU. Otras cadenas también señalaron que no tomarán listas con incrementos especulativos.

Por su parte, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) también expresó su rechazo: “Defender a nuestros clientes es prioritario, por eso no aceptaremos listas de precios con incrementos injustificados, dado que no existen motivos para aumentos masivos e indiscriminados, considerando las actuales circunstancias”. En tanto, Fernando Savore, presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, remarcó: “Nadie cambió precios porque la venta está baja. No es momento para hacer ninguna locura”.

"El nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado exclusivamente a personas físicas, por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas", señalaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

Asimismo, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) distribuyó un comunicado donde mostraron su disconformidad con los aumentos: "Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados".

Según señalaron, "la liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado". "Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP, que incluso registró una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios", protestaron.

Entre otras cuestiones, pidieron evitar la especulación. "Hacemos un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores del mercado para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio", afirmaron, a la par que explicaron que "el verdadero problema de la economía no es el dólar sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los Ingresos Brutos y tasas municipales) y los "costos ocultos".

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó 5,4% interanual en marzo y acumuló una baja de 8,6% en el primer trimestre del año, encadenando así 16 meses consecutivos en rojo. Mientras que algunos rubros como Alimentación y Perecederos crecieron 0,5% y 1,2% respectivamente, otros segmentos registraron fuertes caídas: Bebidas con Alcohol (-18%), sin Alcohol (-16%), Impulsivos (-15,6%), Higiene y Cosmética (-3,3%), Limpieza (-2%), y Desayuno y Merienda (-1,5%). “Algunas canastas comienzan a mostrar signos de recuperación y otras continúan con una situación que, por ahora, ofrece más resistencia”, explicaron.

