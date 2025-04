Juan Valerdi: “El dólar está barato porque los precios en Argentina están carísimos”

En diálogo con Canal E , el economista Juan Valerdi desmenuzó el panorama del dólar en Argentina, sus causas estructurales y los límites de la actual intervención oficial.

El dólar oficial y una estrategia que no se pudo sostener

Según el entrevistado, “el gobierno estaba luchando por mantener el dólar oficial artificialmente a 1.100 pesos”, al tiempo que explicó que esa estrategia buscaba sostener precios internacionales desalineados con los salarios locales. “Los precios en dólares de Argentina estaban a niveles de países noruegos y los sueldos más parecidos a África”, añadió.

Para el economista, el plan de mantener una devaluación del 1% mensual hasta las elecciones no prosperó por dos razones: la presión de los exportadores y las exigencias del FMI. “El Fondo impuso una banda que es una devaluación encubierta”, afirmó.

“Una guerra mediática para aparentar control”

Hoy, explicó Valerdi, el gobierno interviene para mantener la ilusión de estabilidad. “Esto es una guerra mediática para hacer de cuenta que todo está bajo control”, dijo, al referirse al dólar flotando entre 1.190 y 1.220 pesos, con anuncios que lo proyectan por debajo de 1.000.

Sin embargo, advirtió que la realidad económica es otra: “Ya está pasando toda la suba del dólar a precios como si hubiera llegado a 1.400”. Y anticipó nuevos sobresaltos: “Empieza la cuenta regresiva de quienes hacen carry trade para ver cuándo se preocupan y salen de nuevo”.

Un escenario condicionado por el contexto global

Consultado sobre cuánto puede durar esta situación, Valerdi fue claro: “Depende de lo que hagan quienes están haciendo bicicletas financieras y de las tasas que les paguen”. Además, agregó que el contexto internacional influye directamente: “Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y mucha presión sobre Argentina para cortar lazos con China, que es nuestro principal comprador”.

Uno de los puntos más críticos es el swap con China, que representa 19.000 millones de dólares en las reservas. “Eso puede generar desconfianza y complicarle la vida al gobierno si vuelve a perder poder político, como pasó en el Congreso”, advirtió.

¿A cuánto debería estar el dólar?

Para Valerdi, la distorsión es evidente. “Para mí, los precios de la Argentina están carísimos. Y como no van a bajar en pesos, el dólar está barato”. Pero aclaró que devaluar no es suficiente: “Solo devaluando no se acomoda la situación de precios y de precios relativos. El problema son los salarios, la financiación y un mercado interno que está en contracción”.

La combinación de pobreza, ajuste del Estado y falta de inversión genera un círculo vicioso. “Eso lleva a la autodestrucción”, sentenció.

Sin políticas estructurales, no hay dólar honesto

Valerdi cuestionó fuertemente la lógica de mantener precios y variables artificiales sin considerar el poder adquisitivo: “Es muy difícil que haya un dólar honesto con un gobierno que no le importa cuánto gana la gente ni cuánto cuestan las cosas”.

Y agregó: “Confían en el mercado cuando el mundo está en guerra comercial”. Como ejemplo, citó los aranceles de 125% que EE.UU. impuso a China y las políticas que Argentina revierte, como permitir la importación de maquinaria usada: “Eso destruye el PBI local”.