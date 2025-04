Ayer 15 de abril, le llegó al Gobierno el primer desembolso de 12.000 millones de dólares del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las reservas del Banco Central cerraron en 36.799 millones. En una jornada también de optimismo para el mercado, el riesgo país comenzó a desinflarse y se situó en niveles de los 700 puntos, el menor nivel de las últimas 5 semanas.

Tras la salida del cepo para las personas humanas del lunes 14, el dólar minorista cerró estable su segunda rueda, con un valor de $1230 en el Banco Nación y a $1285 en el mercado paralelo. Esta es una semana muy corta para los mercados en tanto se transita a partir de mañana jueves la semana santa, con lo cual recién volverá a haber actividad de mercados el día lunes 21 de abril.

Llega el primer desembolso del FMI, cae el riesgo país y puede romper los 700 puntos

En el Banco Nación, sitio de referencia para el resto del mercado, se registró una suba del 12% con respecto al pasado viernes (había cerrado a $1097,50).

No obstante, quienes podían acceder al cupo de 200 dólares mensuales debían sumarle a ese valor un 30% a cuenta de ganancias, lo que marcaba una cotización de hasta $1426. En ese caso, el dólar “ahorro” cayó 13,7%.

El valor al que sí seguirá con el 30% de aumento es el del dólar tarjeta, que se aplica a los gastos en dólares hechos con tarjeta de crédito (incluye esto el pago de servicios de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video entre otros) y viajes al exterior. Hoy, con los valores actuales, esta cotización alcanza los $1599.

Además, el tipo de cambio oficial mayorista, utilizado para el comercio exterior, cerró este martes a $1200.

Esta semana se puso en marcha la Fase 3 del programa económico, con la implementación de bandas de flotación cambiaria y la eliminación del cepo para personas físicas, todo enmarcado en el nuevo acuerdo con el FMI.

Con la brecha bajando a niveles del 5%, el dólar spot subió $100 en la primera rueda y los financieros se pincharon y cayeron $80, marcando el realineamiento en el mercado de cambios.

Cómo abre este miércoles 16 de abril el dólar

El dólar paralelo abre este miércoles 16 de abril a $1.178 para la compra y $1.233 para la venta.

En tanto, el dólar MEP o bolsa lo hará en $1.245 y el contado con liquidación a $1.246.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista es de $ 1.200.

En lo que va de abril el Banco Central vendió US$ 708 millones. La autoridad monetaria no hizo compras desde que se levantó el cepo y las reservas brutas, tras la inyección del primer desembolso del FMI, se ubican en US$ 36.799 millones.

lr