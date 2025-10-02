Luis Caputo hará un viaje relámpago a Estados Unidos tras el nuevo respaldo de Scott Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este viernes a Estados Unidos tras la ratificación del secretario del Tesoro, Scott Bessent, del rescate que negocia con Argentina en medio de un escenario de alto voltaje financiero. Fuentes oficiales aún no confirmaron la agenda de la comitiva pero se estima que habrá una reunión con la máxima autoridad de la economía del país norteamericano.

Según pudo saber PERFIL, el titular de la cartera económica estará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Horas atrás, Bessent hizo público en la red social X un contacto telefónico con el jefe del Palacio de Hacienda argentino y aseguró que esperaba que el equipo económico viajara a Washington para “avanzar significativamente” en las discusiones “en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”. “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, completó.

Más tarde, aclaró que EE.UU. no va a poner “dinero en Argentina” sino que dará una línea de swap. Una semana atrás, adelantó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a consensuar una línea de crédito por USD 20.000 millones vía intercambio de monedas entre bancos centrales, en una entrevista con la cadena CNBC, que difundió la agencia Bloomberg.

La reacción de los mercados

En medio de una ola pesimista que arrastra ya varios días, el primer mensaje cayó de forma positiva en los mercados, la segunda declaración provocó el efecto inverso con precios que se volvieron neutros a mitad de la jornada y luego volvieron a subir en el orden del 2,6%. Pero, la falta de detalles de parte del titular del Tesoro estadounidense impulsó el el riesgo país que ya supera los 1200 puntos básicos.

Luego de la liquidación de las grandes cerealeras, que aprovecharon la ventana de retenciones cero, la plaza cambiaria pasa por jornadas de alta tensión ante el crecimiento de la demanda por cobertura por la cercanía con las elecciones. Las principales dudas de los mercados pasan por la capacidad del Gobierno de incrementar las reservas, y as sospechas en torno a la capacidad de repago de la deuda que vence el año entrante

El FMI volvió a posar sus ojos sobre las reservas

Sobre las arcas internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al Gobierno a "generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza", sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington.

Y agregó: “Creemos que la fortaleza, la confianza y el sostenimiento del enorme progreso en la reducción de la inflación seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”.