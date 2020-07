Marco Lavagna: "La emisión monetaria no está generando impacto inflacionario"

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, aseguró que "la pandemia está generando una dispersión de precios" y subrayó que en el Indice de Precios al Consumidor (IPI) reportado el miércoles 15 "algunos rubros puntuales, como textiles y electrónica, tuvieron saltos importantes".

Por otra parte, consideró que "la emisión monetaria no está generando impacto inflacionario" y remarcó que "en Alimentos y Limpieza los precios subieron 1%, menos de la mitad del índice general". Por otra parte, el titular del INDEC adelantó que es muy posible que se posponga el censo. "La posibilidad de que el censo se realice el año que viene son muy altas, pero hay que ver cuándo se hace porque hay elecciones", afirmó en declaraciones al programa Caími a las 6 que se emite en la AM750.

En cuanto a qué se puede esperar a futuro con los niveles de inflación Lavagna fue optimista: "Yo creo que el ritmo de crecimiento inflacionario en estos meses puede ser el mismo (que ahora). Pero si los aumentos de precios se realizarán todos juntos, la inflación subiría a un ritmo importante", enfatizó el funcionario.

De acuerdo a los datos del IPC, la inflación fue del 2,2% en junio, y acumuló 42,8% en los últimos doce meses y 13,6% en el primer semestre de 2020, según las últimas estadísticas oficiales.

Respecto al tema de la posible postergación del censo al año próximo indicó: “Estamos esperando tener claro cuándo va a pasar la cuarentena para realizar anuncios respecto al censo. La posibilidad de que se realice

el año que viene son muy altas, pero hay que estar atentos porque habrá elecciones”

Lavagna aseguró además que el INDEC "no dibuja ningún número, pero si eso me pidiera el Gobierno, no lo voy a permitir".

En línea con la idea de mostrar transparencia en el trabajo realizado por el organismo, el funcionario adelantó: "Vamos a empezar a grabar podcast para que la gente pueda entender mejor cómo trabajamos", prometió.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que se emite por radio Rivadavia, el funcionario recordó que, en cuarentena, "no estamos estamos trabajando igual que antes. Por ejemplo, teníamos personas que salían a la calle a hacer relevamientos y eso no lo podemos hacer. Lo realizamos ahora por teléfono".

Lavagna dijo sentirse "muy cómodo" al frente del INDEC, ya que se trata de "un lugar muy técnico y no tiene mucho que ver con cuestiones partidarias".

Durante junio, los mayores aumentos detectados por el INDEC se produjeron en el rubro prendas de vestir y calzados, con 6,6% y en recreación y cultura, 4,2%.

Los que menos subieron fueron educación, 0,4% y bienes y servicios varios, 0,3%.

Por regiones, la pampeana registró el mayor indicador de alza de precios con un 2,5%, mientras que la suba menor se registró en la Patagonia, con un 1,9%.

En el Gran Buenos Aires los precios subieron 2%, en la región de Cuyo y la del Noreste del 2,3%, mientras que en el Noroeste, el incremento llegó al 2,2% durante el sexto mes del año.