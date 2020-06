Guzmán asegura que ya ofreció más a los bonistas y no está dispuesto a cambiar contratos legales

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló ante empresarios de los Estados Unidos a través de un webinar organizado por el Council of the Americas. La presentación estuvo a cargo de Susan Seagal, habitué de las reuniones anuales en Buenos Aires, entre preguntas sobre el déficit fiscal y el dólar. Sobre la deuda, aseguró: "Hicimos todos los esfuerzos".

"El esfuerzo de repago que está proponiendo Argentina es más alto que cuando empezó", indicó el ministro en la reunión virtual de esta tarde. Y recapituló que tras varias rondas, hoy se negocia con dos grupos "o quizás tres".

Guzmán marcó las diferencias entre el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC), el grupo liderado por Hans Humes de Greylock, y el grupo comandado por BlackRock, que presentó una oferta conjunta con los bonistas reestructurados. "Con el ACC todo lo que tenía que ser entendido, lo fue. Eso es valioso", dijo el funcionario. "El grupo Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders) fue más duro. Sentimos que fuimos a la mesa haciendo nuestra parte pero el grupo no estaba haciendo lo que esperábamos. Esperamos llegar a un mejor acuerdo", aseguró.

Para Martín Guzmán, la sociedad en su conjunto tiene que construir una "moneda confiable"

Este último grupo, integrado también por los "Exchange Bondholders" que representa Dennis Hranitzky (ex abogado de Paul Singer), pretende cambiar las condiciones de emisión de los bonos. "Con el grupo Ad Hoc los términos legales fueron más difíciles. Eso haría perder el progreso en los contratos que se logró en los últimos años, como las cláusulas de acción colectiva mejoradas; el G20 las aprobó", remarcó Guzmán. Y enfatizó que "Argentina adhiere a un lenguaje que es avalado por el G20, el FMI. No busca innovaciones en este momento sino resolver la deuda de forma ordenada".

Sobre el futuro de las negociaciones, remarcó su objetivo de llegar a un acuerdo. El nuevo plazo para el canje es el 24 de julio y el Gobierno no presentó una nueva oferta oficial. "Esperamos seguir las discusiones. Es nuestra intención seguir con el proceso constructivo que tiene la legitimidad de la sociedad y de la comunidad internacional. Confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo con los acreedores. Después vamos a buscar un nuevo programa con el FMI, que será distinto al Stand By previo. Llegar a un acuerdo con el FMI no va a llegar en unos días o semanas porque no es sencillo”, agregó el funcionario”.

Déficit. En cuanto a la economía local, Guzmán señaló: “ya estaba enferma y nos golpeó el Covid-19. Decidimos privilegiar la salud, proteger a los más vulnerables y preservar el conocimiento, el know-how de los trabajadores, de las empresas, mantener trabajos y que las empresas sigan vivas para la recuperación post pandemia”.

Por la cuarentena, el gasto se duplicó en mayo y el déficit fiscal llegó a $ 251.000 millones

En ese marco, consideró que los programas de transferencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “fueron eficientes para evitar aumentos en la pobreza extrema”.

Las transferencias hicieron que el déficit fiscal se disparase al 3% en mayo. “Con el crecimiento del déficit fiscal estamos en una situación mucho más complicada que cuando empezamos a renegociar la deuda. Mantener el déficit fiscal bajo control es muy importante, a la vez que protegemos a los que necesitan al Estado en estos momentos”, reconoció.

Consultado sobre una posible devaluación, Guzmán señaló que hay tensiones por la mayor liquidez y parte de eso se está tratando a través de la curva de vencimientos en pesos. Le prestamos atención a lo que pasa con los tipos de cambio alternativos. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias incluida la esterilización si es necesaria.

El PBI cayó 5,4% y el desempleo subió a 10,4 en el primer trimestre de 2020

Entre las preguntas de los inversores que le aseguraron al ministro que tenían intenciones de volcar fondos en el país, estuvieron el dólar y la expropiación de Vicentin. "Todo lo que la Argentina está haciendo está dentro de los marcos legales", aseguró Guzmán, que también indicó que el escenario que trazó Economía es "un tipo de cambio estable. Seguimos comprometidos con esa política pese al Covid-19". Los lineamientos del Gobierno dan cuenta de un dólar que sigue la inflación. Sobre el caso de la agroexportadora, se limitó a citar a Alberto Fernández. "Estamos abiertos a todas las alternativas".

