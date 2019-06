Redrado, sobre una posible moneda común con Brasil: "Es una idea vacía de contenido"

por Juan Pablo Álvarez

Martín Redrado fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010 y vicecanciller argentino entre 2002 y 2004. Es por esto último que, a su conocimiento económico - monetario se puede agregar su experiencia en el plano de relaciones bilaterales con Brasil.

En base a ello, PERFIL le consultó qué posibilidades le asigna a la idea, que circuló ayer, de una moneda única entre nuestro país y el estado brasileño. Y Redrado lo consideró inviable, al menos en el corto plazo: "Todavía es una idea vacía de contenido, porque se necesita plantear un sendero donde converjan las políticas impositivas, las políticas monetarias, las políticas de gasto público, las políticas normativas. Si se hubieran planteado equipos técnicos que empezaran a trabajar en esa convergencia, podríamos decir que se ha empezado el camino. Pero esto no ha sido más que una conversación de café, que muestra algunas buenas intenciones pero, hasta ahora, está vacía de contenido".

¿Qué habría que acordar previamente?

- Una de las bases para tener moneda única puede ser el mecanismo que creamos en 2009 con Henrique Meirelles, entre los dos bancos centrales, que permite tener comercio entre Argentina y Brasil en pesos y reales sin pasar por el dólar. Es decir, que los exportadores argentinos terminen cobrando en pesos y los exportadores brasileros en reales. Y usemos pesos y reales en el comercio exterior. Ese proceso se puede profundizar, con mayores garantías del Banco Central, y ese podría ser un camino que ya se ha comenzado a transitar pero que falta profundizar. Pero nada de eso se ha mencionado todavía, con lo cual, mi visión es que ha sido solamente una conversación en el aire.

¿El Banco Central de Brasil tiene una mayor independencia?

- En general, uno podría decir que Brasil tiene instituciones más fuertes, no solo un banco central. Tiene un sistema institucional mucho más sólido. Sus instituciones fiscales, sus instituciones jurídicas, la independencia del poder judicial. Lo hemos visto en las acciones específicas del juez Moro contra la corrupción. Es un país de instituciones mucho más sólidas que Argentina, por supuesto también con un banco central más sólido y además con una trayectoria que ya ha mostrado una inflación del 3% anual. Eso ya muestra la diferencia entre uno y otro país.

¿Es más Argentina el que tiene que hacer la tarea?

- Sí, pero también uno tiene que plantear una convergencia en términos impositivos. Y ahí hay trabajo para Brasil y la Argentina, en términos de que si realmente hubiese voluntad de los dos países de ir a una moneda única debemos tener las mismas tasas impositivas. Por ejemplo, a nivel nacional, provincial y municipal y estadual en lo que es Brasil. Hay un paper que escribió el premio Nobel de Economía Robert Mundell que habla de qué es un área monetaria óptima. Para lograrla se necesita tener la misma normativa, los mismos impuestos, la misma regulación. También la misma regulación bancaria. Por lo tanto, si se quiere andar ese camino, hay trabajos tanto de Argentina como de Brasil. Por su puesto, en nuestro caso tenemos que estabilizar nuestro principal desalineamiento que es la tasa de inflación. Pero si se quiere avanzar en un proceso de moneda común hay que alisar el camino en ambos sentidos.

- ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la relación bilateral en términos económicos, más allá de esta cuestión de la moneda?

- Yo lo pondría primero en la integración física, en la integración en infraestructura. Cuando uno se plantea una integración económica debe tener una integración energética. Y en ese sentido el presidente Jair Bolsonaro planteó la necesidad de construir una nueva represa como es Garabí. También es importante derribar las barreras normativas que hay para la libre circulación de mercaderías. Todavía no tenemos un mercado común interno, los productos todavía tienen trabas en materia normativa. No tenemos los mismos estándares sanitarios y fitosanitarias. Deberíamos tener un Senasa en común, por ejemplo. Un mecanismo común también para la aprobación de medicamentos. Es decir, instituciones que sean comunes y hagan que tengamos un mercado integrado entre Argentina y Brasil y no esto que es un imperfecto mercado común.

- ¿Se trata de un problema a nivel Mercosur?

- A las buenas intenciones hay que acompañarlas con hechos y con una buena agenda de trabajo y eso es lo que le está faltando al Mercosur ahora. Creo que hay que plantear en serio si realmente queremos un mercado común donde haya libre circulación de mercaderías y de personas. Como ocurre en la Unión Europea. Todavía estamos muy lejos de eso. Tenemos un acuerdo arancelario imperfecto y todavía para muchos productos no tenemos un arancel externo común. Hay mucho para trabajar en materia de integración comercial, de integración física, de integración institucional, de integración de estándares para la libre circulación de productos. Y luego, si se quiere una moneda común, hay que plantear un sendero de convergencia de las principales políticas macroeconómicas. Me refiero a la política fiscal, a la monetaria y las políticas tributarias. Es un proceso que puede llevar décadas.

- ¿Qué lectura hace de las declaraciones de ayer?

- De la declaración de ayer los presidentes de ayer hay una buena expresión de deseos, cosa que es positiva. Cuando asumió Bolsonaro se ponía en duda la continuidad del Mercosur y, en cambio, lo que se ve es una voluntad de ir por mayores canales de integración. Pero hay que sentarse seriamente a ver qué cosa es factible en el corto plazo.

