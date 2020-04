Kulfas: "En el corto plazo seguro va a haber mayor emisión de dinero"

El ministro de Producción, Matías Kulfas, aseguró que a raíz de la la baja recaudación por la pandemia del coronavirus, sumado a la imposibilidad de financiamiento, "en el plazo corto seguro va a haber mayor emisión de dinero", aunque afirmó que es una "expansión monetaria controlada".

"En el plazo corto seguro va a haber mayor emisión de dinero. La recaudación se está reduciendo, el país no tiene acceso al financiamiento y hay entre 4 o 5 puntos de déficit fiscal. La única alternativa es combinar recaudación con emisión monetario del Banco Central", expresó el funcionario nacional en diálogo con TN.

En esa línea, siguió: "Cuando termine la cuarentena la recaudación se va a recuperar y tendremos herramientas para morigerar el efecto de la cuarentena. En este momento, no hay ningún peligro de inflación de demanda, porque la demanda se ha ido. Lo que estamos haciendo es una expansión controlada. Es el Estado quien toma las decisiones y después tiene herramientas para acompañar la situación".

Kulfas ante Diputados: "El Estado va a cubrir hasta el 50% de los salarios de los trabajadores privados"

Además, negó la posibilidad de implementar una cuasimoenda: "El efecto de una cuasimoneda sería el mismo que la de emitir. Si la preocupación tiene que ver con una expansión monetaria que no esté respaldada, una cuasimoneda o un bono es lo mismo".

Asimismo, hizo referencia a que están apostando a que no haya desempleo: "Cuando se pierden los empleos, no es tan fácil recuperarlos. Cuando termina la crisis, una empresa que cerró rápidamente vuelve a abrir, eso no es así. Puede costar uno o dos años recuperarlo. Por eso, cuidamos a las empresas".

Sobre la flexibilización de la cuarentena para algunos sectores, puntualizó: "En primer lugar habrá que ver los resultados de la cuarentena. Sobre esa base se va a ir definiendo qué actividades continúan en cuarentena. Se han flexibilizando ya un poco algunas actividades, teniendo en cuenta que hay provincias sin casos o con muy pocos".

"La actividad económica en Argentina es muy diferente según las regiones. Hay lugares en los que la gente va a trabajar caminando o en bicicleta por lo que hay muy poco contacto. La autorización de empresas no tiene ninguna objeción por el tamaño, puede ser una pyme o una empresa grande. Hay muchas flexibilizaciones que se pueden hacer en áreas de baja densidad de población, en grandes ciudades va a ser un proceso más gradual y de control", manifestó.

Sueldos, créditos y seguro de desempleo, ejes de la ayuda oficial a empresas

En otro aspecto, afirmó que "volvió el comercio electrónico, esto quiere decir que algunos negocios pueden empezar a poner en venta algunos stocks", pero que "los gobernadores irán pidiendo rehabilitar industrias exportadores y casos particulares, siempre con protocolo".

"Hemos implementado el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) que consta de dos grandes esquemas. Por un lado, pagar el 50% de los salarios del sector privado de las empresas que han sido afectadas, que no pueden trabajar normalmente o que han bajado sustancialmente su facturación. A través del ANSES, en principio de mayo, se va a depostitar con un mínimo equivalente al Salario Mínimo, de 16.700 pesos, y un máximo de dos salarios mínimos, 33.700 pesos. Hay aproximadamente la mitad de las empresas del país afectadas que van a recibir este ATP", señaló.

"El crédito a los monotributistas y autónomas, ahí está el odontólogo, el kinesiólogo, la profesora de inglés de clases particulares. Se deposita en la tarjeta de crédito, el Estado le sale de garante mediante el Fogar", informó.

Por último, habló sobre la situación de Vaca Muerta por la caída histórica del precio del petróleo: "Todo el complejo agroindustrial exporta por 30 mil millones de dólares. El sector energético por 3 mil millones, 10 veces más pequeño. Lo que tiene el sector energético es un gran potencial por Vaca Muerta, pero es un tema que tendrá que esperar por la situación internacional. Cayó un 30% la demanda de petróleo, es algo inédito".

