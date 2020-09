Matías Kulfas negó que haya un éxodo de empresas de la Argentina

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó que haya un "éxodo de empresas", y aseguró que actualmente "hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina".



El ministro realizó hoy una serie de entrevistas desde Buenos Aires con canales de televisión de las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza, en las que se refirió a un inminente lanzamiento de créditos para pymes por US$ 500 millones, a la implementación de programas de asistencia y a la reactivación del consumo, al tiempo que defendió las medidas tomadas en búsqueda de una estabilidad cambiaria.



En relación sobre los anuncios de salida de empresas del país como el caso de Falabella, el funcionario aseveró que "no hay éxodo de empresas" en estos meses, y aclaró que "eso circuló luego de un rumor de que se iban del país Burger King y Starbucks, lo cual no es cierto".

Kulfas: "Argentina necesita cambiar muchas cosas para crecer a largo plazo"



Kulfas expresó: "Si hemos tenido unos casos puntuales, y esto no es un problema sólo argentino, lo estamos viendo en todo el mundo", reiteró el ministro desde una de las oficinas de la Casa Rosada, a la vez que destacó que "hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina".



El funcionario manifestó que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para la adquisición del dólar tienen que ver con "priorizar que los dólares estén disponibles para la producción". Según un recoge un cable de Telam, añadió a su vez que la adquisición de los US$200 "no se eliminó, sino que se establecieron nuevos mecanismos regulatorios" para la compra, debido al "bajo nivel de oferta" genuina que existe en la actualidad, que impacta en el nivel de reservas.



Kulfas dijo que Argentina se encuentra en un proceso de administrar una doble crisis, "la que ya existía cuando llegamos, con recesión en 2018 y 2019, y la grave crisis que se sumó por el coronavirus", remarcó.

Matías Kulfas: "La Argentina bimonetaria no se va a resolver en este período de gobierno"

El funcionario consideró que "el gobierno anterior pensó que esto lo resolvía tomando deuda y las consecuencias fueron muy negativas. Nos sobre endeudamos y tuvimos que reestructurar esa deuda, y lo hicimos con mucho éxito ya que el 99% de los acreedores aceptó el plan propuesto por el Gobierno argentino".

A modo de ejemplo de la reactivación, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo destacó que "el 50 % de las empresas que había solicitado asistencia del ATP hoy ya no lo hacen. Ya no lo piden porque se están recuperando", afirmó.



No obstante, el ministro admitió que hay sectores que están "severamente afectados", como los que dependen de la cercanía de la gente -turismo, gastronomía, actividades deportivas y culturales-, y en ese sentido detalló: "La pérdida de empleo formal es del 2,5%, que representa tres veces menos que Brasil y cinco veces menos que en Chile".



Kulfas se refirió al programa Precios Cuidados para la Construcción. "Notamos un creciente interés en el sector tanto de la pequeña obra (la gente que quiere refaccionar su casa o ampliar algún cuarto adicional) como en empresas constructoras en el marco del Procrear anunciado por el ministerio de Hábitat", señaló.