"El tipo de cambio real multilateral lo usan los que saben poco de estadística", según Mauro Mazza

por Juan Pablo Álvarez

Días atrás, el precandidato a la Presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández reabrió el debate acerca del valor del dólar. ¿Hay atraso cambiario? PERFIL realizó una serie consultas a distintos economistas para conocer su visión acerca de si el Tipo de Cambio Real estaba retrasado y, ante la pregunta, el responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, Mauro Mazza, mostró una mirada distinta a la de sus colegas y fue crítico de cómo ellos miden la cotización de las divisas.

-Desde Bull Market, ¿consideran que hay atraso cambiario?

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) lo usan los economistas que saben poco de estadística y relevancia explicativa. Decir que tu moneda depende de una canasta de otras monedas, cuya ponderación depende del comercio exterior, tiene sesgo de primer grado, sesgo de circularidad. El TCRM que explica tus relaciones comerciales depende a su vez de esas relaciones comerciales para la definición. Por lo tanto, es un perro que se muerde la cola.

-¿Cómo miden el valor de equilibrio que debería tener la divisa?

Nosotros no usamos eso, sino variables estrictamente vinculadas con el mercado de deuda y el comportamiento del campo. Por ejemplo, con un déficit de cuenta corriente del 5% del PBI, financiado mayormente con deuda en moneda extranjera que proviene de un déficit primario estructural (más de 5 años de ampliación de la deuda nueva), corrés riesgos de que una suba de la tasa te saque del mercado por tu incapacidad de seguir ampliando tu cupo global de deuda emergente. Además, déficit primario implica deuda nueva. En enero de 2018 llegamos a ser el país emergente que más ponderaba en las carteras globales de deuda soberana, lo que obligaba a tomar deuda ahora en moneda local, y eso es muy sensible a la volatilidad cambiaria.

¿Cuál es la situación que observan en la actualidad?

Hoy Argentina tiene casi equilibrio fiscal y un leve superavit de cuenta corriente cambiario, por lo tanto queda cubrir únicamente los intereses. Pero no necesitás deuda nueva. Todo se reduce a gestión del pasivo presente, y eso te da libertad para que vuelva el flujo de capitales lentamente si haces lo básico bien (alguna reforma y cuidás la tasa real de tu moneda).

Hoy no hay motivos para que el dálar suba, porque la economía esta saneada. Decir que el dólar debe estar mas alto implica o la necesidad de romper contratos en moneda extranjera o la licuación de pasivos en pesos. Tanto el comercio exterior como los servicios y turismo están en equilibrio. La clave de la estabilidad del peso depende de la tasa real alta, que asegura un ahorro en moneda local y quita impulso importador. Tener tasas reales negativas como hizo el kirchnerismo los últimos años, no implicaba crear oferta productiva en Argentina sino en los vecinos y China, quienes te vendían lo que vos más demandabas con crédito barato. La tasa alta libera dólares del consumo de importados y libera dólares financieros, porque el ahorrista no lo demanda y prefiere hacer tasa real. Sólo así se estabiliza la moneda y se reactiva la demanda de pesos, que hará a largo plazo bajar la tasa real.

¿Hay equilibrio entonces?

Hoy el dólar está en perfecto equilibrio, pero su volatilidad no depende de los fundamentals de la economía sino de la ausencia de un mercado de flotación cambiaria. Por ejemplo, que el dólar subiera entre febrero y abril $4.5 con 125 millones de dólares no habla de los fundamentals sino de que el Mercado Único y Libre de Cambios, como mercado, es pésimo. El Banco Central debe trabajar en mejorar la liquidez del mercado de cambio y así evitar la volatilidad excesiva. Hacer que los bancos sean marketmakers es un gran avance.

JPA EA