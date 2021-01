Maíz: esta tarde la Mesa de Enlace define si levanta el paro de comercialización

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sustituirá el tope de 30.000 toneladas diarias para el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz por un monitoreo del saldo exportable del cereal, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Con esta decisión, la cartera agropecuaria dejará sin efecto el límite fijado el lunes, cuando decidió levantar la suspensión del registro de exportaciones de maíz para los embarques previos al 1 de marzo próximo, tras alcanzar un acuerdo con el sector privado en el cual se impulsarán herramientas que aseguren el abastecimiento interno y el desacople del cereal de los precios internacionales.



El entendimiento se alcanzó en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, con los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En consonancia con esta medida, la Mesa de Enlace se reunirá esta tarde, a las 14 horas, para definir si levanta la medida que puso en marcha a las 0 horas del lunes pasado en reclamo por el cierre del mercado de exportación del maíz.

En qué consiste el acuerdo del Gobierno y el campo por las exportaciones de maíz

Vale recordar que -originariamente-, el paro de comercialización de granos se extendía hasta las 0 horas de este miércoles. Sin embargo, se destaca el buen diálogo logrado entre las entidades y el gobierno que buscaron destrabar el conflicto.

En un comunicado oficial, la cartera agropecuaria detalló que el acuerdo con el sector privado comprendió cuatro puntos, entre los que sobresale:

la decisión de "sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado". "consensuar" un entendimiento de largo plazo "con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa Precios Cuidados".

Al respecto, se habló como ejemplo de "la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz".



Adicionalmente, se comprometieron a "proveer de la herramienta del Fondo de Garantia (Fogar) a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo", como así también "proveer y fomentar la herramienta de warrant".



Luis Basterra destacó que "estos encuentros permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional".



"Para el Gobierno nacional es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el Ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo", concluyó el ministro.



Por su parte, en representación del CAA, José Martins señaló que "lo primero que se debe destacar y celebrar es la voluntad de diálogo que es lo único que construye en este país: dialogar, proponer y llegar a acuerdos".



"Desde el sector privado hemos conformado una mesa intersectorial del maíz, con la representación de más de 32 entidades del sector, con quienes vamos a trabajar con el compromiso de encontrar herramientas que permitan desacoplar el buen momento que estamos atravesando en términos de precios internacionales, que es positivo porque es generación de divisas, pero también somos conscientes que esto impacta en los precios internos", señaló.



El 30 de diciembre, el Ministerio decidió suspender el registro de nuevas operaciones de ventas al exterior de maíz para embarques previos al 1 de marzo, para así asegurar el abastecimiento del mercado interno, indicó la cartera a su momento.



Esta restricción motivó el rechazo de gran parte del sector, al punto que tres de cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace - Coninagro no adhirió - convocaron a un cese de comercialización de granos, que comenzó este lunes y finalizará este miércoles.

¿Alto o bajo acatamiento?

Desde la Mesa de Enlace volvieron a ratificar esta mañana que "el acatamiento del paro sigue alto".

En diálogo con PERFIL, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina indicó ayer que la Mesa de Enlace estaba conforme con los resultados.

Dijo que nunca buscaron comercialización cero, pero sí exponer el disgusto que genera la política agropecuaria del Gobierno.

Hasta el momento, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA) no comunicaron de manera oficial que se levante la medida de fuerza ante la eliminación del tope en el registro de exportaciones.

“Lo que pretendíamos no es que hubiera comercialización 0 sino generar un indicativo de malestar; encauzar ese malestar y tratar, a través del diálogo, de reabrir como corresponde la exportación”, explicó el líder ruralista.

Entre otras cosas, dijo que el gobierno equivoca el camino al tomar la medida de cierre de exportaciones. “Para que en el mercado interno el maíz llegue con mejores precios creo que hay que potenciar las exportaciones, generar más ingresos de divisas, que está previsto que va a haber 2400 millones de dólares extra producto de la mejora de los precios internacionales de los commodities; y finalmente eso sirve para equilibrar la mesa de los Argentinos y el consumo interno”, detalló.

Por su parte, representantes del transporte de granos pusieron en duda que el acatamiento fuera alto.



El vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos, Pablo Agolanti, aseguró que “no se siente” el cese de comercialización y que “la cantidad de camiones que llevan los granos a los puertos es la misma de siempre”.



“Lo que se está viendo por los arribos de los camiones a puertos es que la situación es normal para la fecha en la que estamos. Ayer ingresaron más de 3.000 camiones y se descargaron. Y hoy, por los turnos tomados, más de 3.600 camiones están llegando a puerto sin ningún tipo de problema”, indicó Agolanti.

De todos modos, hoy a las 14 habrá una conferencia de prensa de las entidades rurales que adhirieron al paro y se esperan anuncios.