Mientras el blue sigue bajando, los analistas anticipan a cuánto estará el dólar a fin de año

En la rueda del 5 de septiembre el dólar blue registró su mayor caída diaria en un mes y medio al romper el piso de los $1.300 y operar incluso, por debajo del tipo de cambio financiero conocido como "contado con liqui" (CCL).

En el mercado paralelo, la divisa cayó a los $1.265 y achicó considerablemente la brecha con el mayorista descendió al 32%. Para los analistas financieros la baja está relacionada con el blanqueo, las obligaciones tributarias, la moratoria y las necesidades corrientes de pesos.

Respecto del blanque, la analista Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, señaló a PERFIL que el lunes pasado los depósitos privados en dólares crecieron u$s133 millones alcanzando el mayor registro desde el 14 de agosto. "En las últimas 15 ruedas, acumulan un alza de u$s 858 millones, probablemente relacionado al blanqueo", comentó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cuanto a la caída en la cotización del dólar blue, el dólar CCL y el MEP parecen copiar la tendencia en el marco de la intervención de la autoridad monetaria y una mayor debilidad de la moneda estadounidense a nivel global.

El dólar blue retrocedió a niveles de junio: las razones según especialistas

En la rueda previa, el dólar informal retrocedió $40 (-3,1%), lo cual implicó el mayor declive desde el 15 de julio, cuando las cotizaciones de todos los tipos de cambio paralelos al oficial se derrumbaron como consecuencia del anuncio de que el Banco Central (BCRA) iba a comenzar a intervenir en la bolsa para reducir la brecha, aunque el Gobierno afirma que se trata de un accionar orientado a absorber circulante de pesos.

En cuanto a la compra de dólares, en la rueda de ayer el Banco Central pudo comprar US$ 92 millones y las reservas cerraron en US$ 27.439 millones. Vale indicar que, en la segunda quincena de julio el Banco Central utilizó US$ 326 millones de las reservas para bajar el CCL, y se estima que en agosto esa cifra haya sido similar.

El cepo y las operaciones de dólar futuro

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, indicó en su análisis diario que de acuerdo a su visión, el mercado ya descuenta que en lo que resta del año no habrá novedades en cuanto a la salida del cepo cambiario.

Para un economista, “no se necesitan reservas para salir del cepo, se necesita un plan creíble”

"El dólar futuro se negocia para fin de año a menos de $1.085 pesos. Y, en la misma línea, todo activo que ajusta por dólar oficial pierde interés y gana protagonismo la tasa fija. ¿Qué se espera? Inflación en baja y dólar calmado", anticipó el analista financiero y recordó que el propio Luis Caputo adelantó en redes sociales: “Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses: la inflación va a bajar, la economía se va a recuperar, los impuestos van a bajar, ...los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial".

En la misma línea se había expresado en las últimas horas el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien aclaró que “no es urgente” levantar las restricciones cambiarias.

¿A cuánto cotizará el dólar a fin de año?

Respecto a lo que viene, en las últimas horas se conocieron datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el BCRA con los pronósticos sobre tipo de cambio, inflación, tasa y otros índices macroeconómicos que realizan las principales consultoras del país.

En esta oportunidad, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $961,9 por dólar para el promedio de septiembre de 2024 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,0% de la paridad cambiaria.

Inflación y dólar: qué proyectan los analistas consultados por el Banco Central

Para el Top 10 de las consultoras, el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es $964,1/USD, al tiempo que en diciembre de este año el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.025,4/USD.

De esta manera, la variación interanual a diciembre 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en 59,7% (9,8 p.p. menos que el REM previo).

Los datos forman parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado que se publicó en las últimas horas pero cuyo relevamiento se realizó entre los días 28 y 30 de agosto de 2024 y contempla pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.

lr