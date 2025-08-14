El economista y ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, advirtió este jueves 14 de agosto que la suba de tasas de interés que se registra en el mercado financiero "repercute mal" en la economía y por consiguiente, "genera mucha incertidumbre". Además, advirtió que “la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Milei”.

En una entrevista que concedió al programa "Sin Corbata" que se emite por Splendid AM 990, realizó un análisis de largo plazo y detalló que “todo esto que estamos viviendo de tasas altísimas, de este tipo de cambio y demás, lo vamos a terminar pagando cuando las generaciones futuras tengan que pagar esa deuda, y la deuda ya aumentó más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Milei”.

Carolina Manucci: “El pase de fondos es financiamiento indirecto del BCRA al Tesoro”

Agrego además que con “tasas mensuales de más del 4%, cuando la inflación al Gobierno le está dando 1,9%, hay algo que no está funcionando”.

El ex titular del BCRA entre 2019 y 2023, fue tajante al mencionar que “o el mercado está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria o el Gobierno está llevando adelante una política que fuerza una recesión que ya se está viviendo en todos los sectores”.

El economista indicó que “la gente cuando ve estos vaivenes y este desorden, lo que hace habitualmente es comprar dólares”, pero esto “impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa esa demanda”.

Peligra la acumulación de reservas

Miguel Pesce, al ser consultado por el plan económico del actual gobierno y la acumulación de reservas en el Banco Central, mencionó que “si esto continúa así, en algún momento vamos a ver una caída de las reservas”. También remarcó que “la Argentina, pese a todas las dificultades que tiene, hay una fuerte capacidad de ahorro y de generar liquidez en la economía”.

Estimó que se están formando activos “por más de US$ 3.000 millones por mes”, y explicó que “eso impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa demanda”.

El Banco Central habilitó las cuentas corrientes y Echeq en dólares

Para redondear este tema, Pesce señaló que “se han conseguido US$ 12.000 millones del fondo, más 2.000 millones más que le prestaron recientemente, más 2.000 millones más que prestó el BID y el Banco Mundial”, y advirtió sobre el riesgo de “utilizar esa deuda para la demanda que hace la gente, para ahorro o para o para viajar al exterior”.

Para finalizar, el economista sostuvo que “la emisión monetaria no es el único problema que tiene la Argentina”, sino que “hay muchos otros problemas que el Gobierno no está encarando por su propia visión ideológica de la economía”, como “el problema de la infraestructura, la falta de dólares, la competitividad, entonces con controlar la cantidad de dinero no nos alcanza”.

GZ