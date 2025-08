El periodista especializado en economía Fernando Meaños analizó en Canal E el nuevo escenario financiero que atraviesa la Argentina, marcado por la reciente suba del dólar y el alza de tasas de interés. “Arrancó la semana financiera con un dólar a la baja, levemente a la baja, después del cimbronazo del mes de julio que había derivado en un alza de casi el 14% para el dólar minorista”, resumió.

Dólar estable, tasas en alza y el rol del FMI

El ingreso de los 2.000 millones de dólares del FMI fue, según Meaños, “una señal positiva en lo que hace al poder de fuego que tiene el Banco Central para una eventual corrida”. Destacó que este refuerzo en las reservas del Banco Central coincidió con un “dólar tal vez más estable” y una suba en las tasas: “Ayer el Banco Nación volvió a subir la tasa de interés de 33 a 34,5%, la mayoría de los bancos privados están siguiendo un camino similar”.

La coyuntura actual, con un dólar más calmo, da lugar a una “apuesta fuerte de los inversores por el carry trade”, aunque Meaños advierte que esto “trae también consecuencias en lo que hace al crédito, con tasas mucho más elevadas de la que veníamos registrando”.

Presión por los vencimientos y cautela preelectoral

Uno de los puntos críticos es el calendario de vencimientos que enfrenta el gobierno. “Otro dato que no pasa por alto ningún inversor es el escenario de vencimiento que tiene el Ministerio de Economía durante este mes de agosto. Con vencimientos muy altos, cercanos a los 36 billones de pesos. Eso va a ser lo que tiene que afrontar el gobierno durante este mes, y que, si no consigue rolearlo, si no consigue renovarlo, desde luego eso va a derivar en mayor emisión.”

En este contexto, Meaños señaló que “la mayoría de los inversores están renovando sus tenencias para no quedar excesivamente expuestos en pesos hasta la fecha de las elecciones”. Explicó que en Argentina “es habitual que tanto las familias como las empresas como los grandes inversores quieran atravesar todo el proceso electoral en inversiones dolarizadas, por temor a que naturalmente se produzca algún salto del tipo de cambio vinculado al resultado electoral”.

Con el proceso electoral en marcha, Meaños describió un clima de extrema cautela. “Hoy por hoy, tenemos por delante un escenario electoral muy complejo, muy particular, con una elección previa en la provincia de Buenos Aires para el próximo 7 de septiembre, y desde luego con un resultado por el momento incierto para las elecciones nacionales de octubre.” A pesar del optimismo oficialista, “el inversor sigue con pies de plomo todo este escenario, y con muchísima cautela, trata de que los vencimientos de obligaciones en pesos no sean para después del proceso electoral”.

La batalla dólar vs. tasa y el impacto en precios

Meaños anticipa que en las próximas semanas la economía argentina estará marcada por el clásico enfrentamiento entre “dólar versus tasas”. Adviertió sobre el “grado de pass-through, de traslado a precios”, que podría generar la suba de casi el 14% registrada en julio: “Aparece la pregunta del millón, ¿en cuánto de esta suba del 14% impactará en los precios tanto para el mes de agosto como para el futuro?”.

Optimismo oficial, prudencia inversora

El periodista destaca el contraste entre el optimismo oficialista y la prudencia del mercado: “Ayer el Presidente Milei encabezó un acto político poniendo mucho optimismo sobre la mesa para salir a dar lo que él llama la batalla cultural durante esta campaña electoral”. Sin embargo, insiste en que “el inversor sigue ajustando el calendario a las decisiones de inversión”, evitando quedar “excesivamente expuesto en pesos”.