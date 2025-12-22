Ariel Tejera sobre la cosecha récord: “Estamos encontrando trigo por todos lados”

En diálogo con Canal E, el economista Ariel Tejera analizó la cosecha récord de trigo y explicó por qué el sector agropecuario atraviesa uno de sus mejores momentos productivos de los últimos años.

La campaña de trigo 2025/2026 se consolida como histórica y sigue superando expectativas. Tejera destacó el clima de optimismo que atraviesa al sector: “La verdad que hay muchísimo entusiasmo en el sector, no deja de sorprender”, afirmó, al señalar que todas las revisiones productivas se ajustan al alza.

Con más del 73% del área cosechada, las estimaciones ya hablan de un piso de 27 millones de toneladas, una cifra muy superior a campañas anteriores. “Venimos de años de máximos de 22 millones y de campañas de 18, entonces estamos hablando de casi 10 millones más que el promedio”, subrayó. Según explicó, se trata de “una gran apuesta de los productores y un escenario climático que ha acompañado como nunca”.

Más área, mejores rindes y clima atípico

Uno de los factores clave fue el aumento de la superficie sembrada. “Tuvimos un crecimiento de la superficie de 6.300.000 a 6.700.000 hectáreas”, explicó Tejera, y agregó que las lluvias iniciales y los buenos perfiles de humedad alentaron a los productores a ampliar el área destinada al trigo.

Pero el récord no se explica solo por la superficie. “No es solamente una cuestión de área sembrada, sino de la cantidad de trigo que estamos pudiendo cosechar por hectárea”, remarcó. Actualmente, los rindes nacionales rondan los 42 quintales por hectárea, muy por encima del promedio histórico de 30. “Esto tiene que ver con la apuesta tecnológica del productor y con una situación climática totalmente atípica”, sostuvo.

De cara a la próxima campaña, Tejera aclaró que la continuidad de este escenario dependerá de múltiples variables. “Mucho de lo que pasó tuvo que ver con una situación climática muy particular”, advirtió, y señaló que precios internacionales, costos y clima serán determinantes para repetir el éxito.

Retenciones, mercados y contexto internacional

El economista también se refirió al impacto de la baja de retenciones. “Siempre una baja de impuestos en el sector es bienvenida”, afirmó, al recordar que la eliminación temporaria de retenciones generó un fuerte impulso en declaraciones juradas y mejoras en precios internos.

Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo desafiante. “Los precios internacionales no son los peores, pero están bastante lejos de ser los mejores”, explicó. En ese marco, destacó la influencia de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. “Uno de los factores que más está pesando es esa expectativa de cómo se resuelve la puja China-Estados Unidos”, señaló.

Finalmente, Tejera advirtió que el mundo atraviesa un escenario de abundante oferta. “Hay bastante tranquilidad por el lado de la oferta y eso hace que los precios no sean importantes”, concluyó, lo que obliga a los productores a planificar con cautela cada decisión comercial

