Moody's rebajó la calificación del sistema bancario estadounidense

Tras la crisis financiera del Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank (SB), la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody's redujo de estable a negativa su perspectiva para el sistema bancario estadounidense.

En un informe publicado en las últimas horas, la calificadora de riesgos consideró que "a pesar de que los reguladores federales anunciaron que todos lo depositantes de SVB y SB se recuperarán, la rápida y sustancial disminución en la confianza de los depositantes e inversionistas bancarios que precipitó esta acción, resalta claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos estadounidenses, exacerbados por las tasas de interés en rápido aumento".

Cabe recordar que, el domingo 12, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos tomaron medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero tras el colapso de Silicon Valley Bank e introdujeron un nuevo respaldo para los bancos que, según los funcionarios de la Fed, es lo suficientemente grande como para proteger los depósitos de toda la nación.

6 Bancos en observación

Desde Moody´s advirtieron que otros 6 bancos estadounidenses podrían sufrir una rebaja en calificación. Estas entidades son: First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial e Intrust Financial. La compañía de calificación crediticia adujo preocupaciones como las pérdidas no realizadas en las carteras de activos de los prestamistas y riesgos para la rentabilidad.

En el caso de First Republic, Moody's señaló la "alta dependencia del banco de una financiación de depósitos no asegurada más sensible a la confianza", las elevadas pérdidas no realizadas en sus tenencias de bonos y un "bajo nivel de capitalización" en relación con sus homólogos.

Siguiendo esa línea, la firma detalló que "la FED ha anunciado una nueva facilidad de liquidez temporal para ofrecer préstamos a los bancos con garantía de valores gubernamentales elegibles para ayudar a satisfacer sus necesidades de financiamiento y reducir los riesgos de contagio".

Asimismo, agregó que e "los bancos, con pérdidas sustanciales de valores no realizadas y con depositantes estadounidenses no minoristas y no asegurados, pueden ser aún más sensibles a la competencia de los depositantes o la fuga final, con efectos adversos en el financiamiento, la liquidez, las ganancias y el capital".

RM