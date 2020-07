Morixe: la empresa que logró multiplicar por 9 el valor de su acción en 2020

Morixe es una marca centenaria, sin embargo ha cobrado notoriedad en los últimos meses cuando mostró números sorprendentes en el lapso de mayor parate de la economía local por la pandemia. Sólo en abril registró un aumento de 137% en su facturación interanual medida en pesos corrientes cuando la industria caía con la fuerza de un piano. Y los meses posteriores mostró números superlativos. En junio de 2020 facturó $540 millones, unos 25 veces más que todo lo facturado entre abril de 2017 y abril de 2018 cuando Noel se hizo cargo de la firma. Más allá de la inflación dominante, todo indica que la empresa crece sin pausa.

Con los cambios en el consumo que impuso a la población el aislamiento obligatorio -entre ellos la mayor demanda doméstica de harina para cocinar en casa-, Ignacio Noel que es CEO de Morixe en la actualidad, explicó a PERFIL que la empresa ya venía en un camino de crecimiento -por decisiones tomadas oportunamente- y que gracias a eso pudo “florecer” en una coyuntura de retracción.

Noel tomó el control de Morixe en el 2017 cuando la empresa tenía 400 accionistas. Hoy ronda los 4.600. El secreto parece ser apostar al crecimiento. Y la pandemia no le altera los planes. “Claramente no podemos predecir cuando se va a terminar el tema de la pandemia, pero en lo que se refiere a Morixe, salvo por los protocolos preventivos que hay que aplicar, no nos ha cambiado los objetivos, porque en la operación diaria estamos trabajando en tres turnos a plena capacidad”, explicó y agregó: “En inversión no hemos cambiado los planes que teníamos. Se ha complicado por las dificultades para viajar y la incertidumbre por la renegociacion de la deuda, pero espero que pronto esto se solucione”, dijo.

La acción de Morixe es una de las que mayor impulso tuvo este año, llegando a alcanzar una apreciación del 270%. Más allá de si llegó o no al pico de su valor, Noel cree profundamente en el futuro de esta industria y lo demuestra tomando riesgos. El último fue al entregar 5 millones de dólares al directorio a fines de 2019 para realizar inversiones que tenían previstas desde la compañía pero que no podían concretar por la imposibilidad de tomar créditos a tasas extremadamente altas. “Este es el testimonio que puedo dar sobre la confianza que tengo en la empresa. Es mi patrimonio el que he invertido”, aseguró en la charla con PERFIL, en la que abordó los cambios en el consumo, el crecimiento industrial, las medidas del gobierno y los planes a futuro.

¿Cuál ha sido la estrategia de la firma desde que se hizo cargo?

Desde que me hice cargo a fines de 2017 la estrategia ha buscado transformar a Morixe en una empresa de alimentos aprovechando que la marca está desde 1901 en el mercado local y que tiene muy buena imagen, en especial de las harinas. En la exportación ponemos el foco en productos que agreguen valor a las materias primas en las que Argentina tiene ventajas comparativas y un mercado importante en Brasil. La idea es aprovechar la capacidad productiva ya instalada además de las asociaciones estratégicas a largo plazo.

¿Cuál es la capacidad instalada?

En molienda de trigo tenemos 5 plantas, la mayor en Benito Juárez con una capacidad de molienda de 144 mil toneladas/año. Luego una en Córdoba (48.000 ton/ año) y tres en Buenos AIres (84 mil ton/año). Luego, está la planta bonaerense de San Martín de pan rallado y rebozador con una capacidad instalada de 14.000 ton/año; una en Río Cuarto para molienda de maíz (8.400 ton). Luego hay otras empresas de productos industriales vinculadas al grupo.

¿Han incorporado productos desde que tomó el control de la empresa?

Si, hoy tenemos una variedad más importante, con lo cual además de las harinas hemos sumado pan rallado, rebozador, polenta, harina para arepas, avena, puré de papas, aceitunas en conserva, aceite de olvia, aceto y papas prefritas congeladas. Todo eso se vende hoy con marca Morixe en 15.000 puntos de venta de la Argentina.

Y también están en el Mercosur ...

Si. En Mercosur tenemos 20.000 puntos de ventas más. A Brasil lo tenemos dividido en 4 regiones geográficas con distribuidores exclusivos y también vendemos en los otros países del grupo.

¿Contribuyó la pandemia a que mejoraran números de la compañía?

Nosotros ya teníamos inversiones que habíamos planificado el año anterior para triplicar nuestra capacidad de producción de harina en paquete de kilo. Hay que considerar que cuando uno define una inversión de este tipo suele pasar 1 año hasta que se concreta. Nosotros en febrero de este año hicimos esas inversiones y en marzo llegó la pandemia lo que disparó el consumo de harina en el hogar, especialmente el paquete de kilo.

¿Aumentó el consumo total de harina o se redefinió la demanda?

El consumo total de harina se ha mantenido. Oscila en torno a los 85 a 90 kilos/hab/año. Eso toma harina en todas las formas pan, pastas, pizzas, galletitas. Si hubo un cambio por la pandemia en el formato, porque buena parte se vende a las panaderías en bolsas de 25 kilos y a usuarios que con esa harina preparan comida. Mucho de eso cerró por la cuarentena y la gente al quedarse en la casa, empezó a usar más harina en sus comidas.

¿Pero a Morixe le cambió la venta?

Si. A nosotros la venta se nos triplicó en volumen pero por este cambio de formato. EN 2019 la empresa facturó 57 millones de dólares y proyectamos cerrar el 2020 con 90 millones de dólares, de los cuáles 20 vendrán de exportaciones.

¿Cuál es la participación de la empresa en el mercado?

Bueno, sólo en el caso de las harinas que son uno de nuestros principales productos tenemos un 35% del mercado. Y algo similar ocurre con el resto de los productos.

¿Cómo analiza el salto tan fuerte en el valor de la compañía?

A la larga, mas allá de los altibajos del mercado que muchas veces mide el humor del día, la lógica es que si una empresa factura más y está produciendo más, tiene otro valor. A mediados de 2018, el primer balance que cerré siendo el principal accionista arrojó una facturación de 250 millones de pesos para todo el año (abril 2017/abril 2018). Ahora cerramos la facturación de junio de 2020 con una facturación de 540 millones de pesos sólo para el mes de junio. Claro que es una moneda de otro valor, pero anualizando el número sería por encima de los $6.000 millones, es decir que se multiplicó por 25 veces ese número. Y eso no es sólo inflación sino que se dió porque aumentaron mucho los volúmes de producción y venta.

¿Puede mostrar ejemplos concretos?

Bueno, en polenta estamos vendiendo 6 veces más que el año pasado.Hemos tenido un crecimiento importante y eso el mercado lo tradujo de alguna manera en el valor de la acción.

¿La acción creció 270% este año?

El año pasado hicimos una suscripción de capital y cada acción nueva que se vendió se pagó $1,65 y este año llegó a valer 18 pesos y ahora está en torno en los 15 pesos. En un año prácticamente se multiplicó por nueve.

¿Cómo cree que será la nueva suscripción de capital que planean para el segundo semestre?

La mejor muestra que tengo la mayor confianza en la empresa es que yo he hecho aportes importantes de capital para que siga creciendo. A fines del año pasado las tasas eran muy altas, no me parecía prudente endeudar a la empresa a tasas del 80% anual, e hice aportes de capital para no frenar el crecmiento. Invertí 5 millones dólares que se van a convertir en capital. Ese dinero lo recibiré en acciones de Morixe y esta es la mejor prueba de que le tengo confianza al proyecto.