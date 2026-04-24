Nissan anunció este viernes que busca desprenderse de su filial en Argentina para pasar a un modelo de distribución a través de socios locales. En 2024, la marca japonesa dejó de fabricar la pick-up Nissan Frontier en la planta cordobesa de Santa Isabel,

A través de un comunicado oficial, Nissan confirmó la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle para analizar una transición hacia un esquema de importador, similar al que la marca ya aplica en otros 36 mercados de la región.

La medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un replanteo de la casa matriz para optimizar sus recursos. “Esta evaluación se inscribe en la visión global de largo plazo de Nissan, orientada a una movilidad más inteligente, eficiente y centrada en el cliente”, explicaron desde la compañía.

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Asimismo, destacaron que este movimiento se da “en línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio” y bajo el paraguas del plan de reestructuración denominado Re:Nissan, con el cual la automotriz busca sentar “bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro”.

El nuevo esquema: Grupo SIMPA y Grupo Tagle

Si bien la firma aclaró que un memorando de entendimiento “no constituye un acuerdo definitivo” y que el proceso se encuentra en una etapa de análisis detallado, el rumbo está trazado. De concretarse la venta, Nissan Argentina dejaría de reportar directamente a la matriz global para integrarse a NIBU (Nissan Importers Business Unit).

Según el comunicado, la operación sería transferida a estos nuevos socios locales, con el objetivo de lograr una mayor “eficiencia y agilidad operativa”. El Grupo SIMPA cuenta con una vasta trayectoria en la distribución y fabricación de vehículos (especialmente motocicletas y maquinaria), mientras que el Grupo Tagle posee un fuerte arraigo en la comercialización automotriz en el centro del país.

Qué pasará con los clientes y el Plan de Ahorro

Ante la incertidumbre que suelen generar estos movimientos corporativos, la empresa buscó llevar tranquilidad a los usuarios actuales y futuros. Nissan aseguró que las operaciones comerciales “continuarán desarrollándose con normalidad”, garantizando la venta de su portafolio actual, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de servicios de atención y posventa.

En particular, la automotriz fue enfática respecto a las herramientas de financiación: “Nissan asegura la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro”.

En el cierre de su comunicado, la firma ratificó que este cambio de modelo “no modifica el compromiso de Nissan con sus clientes ni su presencia en el mercado argentino”, el cual seguirá operando bajo los estándares de calidad globales de la marca.

LM