Otra petrolera pidió el concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra

La empresa energética Refi Pampa anunció que irá a concurso preventivo de acreedores para intentar reordenar sus finanzas y evitar la quiebra. La firma, oriunda de la provincia que lleva su nombre, convocó a una asamblea extraordinaria de socios para el 30 de septiembre en la que se formalizará la medida.

Mientras tanto, la compañía ya anticipó que no abonará el vencimiento de intereses y amortización de sus Obligaciones Negociables (ON) por alrededor de US$ 3,75 millones, lo que supone la entrada en default. Algo similar había ocurrido con Celulosa Argentina y President Petroleum, que directamente pidieron la quiebra.

En su descargo, la refinería pampeana sostuvo que la medida responde a un "contexto de crisis de liquidez transitoria, producto de factores externos como la volatilidad del mercado internacional del petróleo, las restricciones del sistema financiero y el desafiante entorno macroeconómico del país".

La compañía, que opera mayormente en la refinación y comercialización de combustibles, pertenece en un 80% al Grupo Kalpa y en un 20% a la provincia de La Pampa, a través de Pampetrol. Kalpa también participa en otros rubros vinculados a la energía y el transporte, como la red de estaciones Voy, la logística de All Road, la fabricación de equipos de Bull Trailer, la distribución de lubricantes Petrobras Lubrax y la destilería Fox Petrol.

"Durante los últimos siete años hemos multiplicado por diez nuestra capacidad de producción —de 300 m³ a 3.000 m³— a través de un ambicioso plan de inversión en infraestructura. Sin embargo, el financiamiento de corto plazo tomado para impulsar este crecimiento se volvió difícil de sostener en las actuales condiciones", indicó Refi Pampa.

La situación de estrés financiero no es nueva. En agosto, la firma había adelantado que buscaba cómo afrontar 24 cheques con proveedores por $6.272 millones (unos US$ 4,7 millones). A la vez, enfrentaba una medida de embargo general sobre sus cuentas bancarias solicitada por ARCA en tres juicios, uno de ellos con sentencia firme por más de $5.493 millones (US$ 4,1 millones).

"Refi Pampa asume plena responsabilidad por la situación actual y redoblará sus esfuerzos para superarla en el menor plazo posible. Queremos agradecer especialmente el apoyo de Pampetrol, nuestro socio estratégico bajo la ley provincial de hidrocarburos, y del Gobierno de La Pampa, destacando que la situación planteada es ajena a ellos", manifestó en un comunicado oficial.

Y agregó: "Estamos convencidos de que esta coyuntura es transitoria. Nuestra prioridad es preservar el empleo, honrar todos los compromisos asumidos y recuperar la confianza de clientes, proveedores y socios estratégicos".

En paralelo, la calificadora Moody’s había rebajado la nota de la compañía. "El contexto de iliquidez en el mercado de capitales limita la flexibilidad financiera de la compañía para refinanciar sus vencimientos de deuda de corto plazo, sumado a una menor generación de flujo de caja operativo respecto de nuestro escenario base", advirtió la agencia de riesgos.

En cuanto a su actividad, Refi Pampa procesó en el primer trimestre de 2025 un promedio diario de 1.150 m³ de crudo. En la medición interanual, las ventas ascendieron a $295.112 millones (US$ 277 millones), con una mejora en la rentabilidad. Para financiar ese crecimiento, había colocado bonos por US$ 15 millones, que venía pagando en tiempo y forma hasta ahora.

