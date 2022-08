Pablo Moyano, durísimo contra Tombolini: "Es un inútil si dijo que la inflación es una percepción"

Pablo Moyano, secretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros se mostró muy crítico sobre el secretario de Comercio, Matías Tombolini: “Si dijo que la inflación es una percepción, es un inútil".

Este domingo, Tombolini había afirmado que “las frutas y verduras tienen un componente de orden estacional. Allí es importante entender que, muchas veces nos pasa, depende lo que compremos, uno ¿En qué se fija? ¿En lo que aumenta igual o menos que la inflación o en lo que aumenta más que la inflación? En lo que aumenta más. Entonces, ¿Qué te parece? Que todo aumentó más. Hay una cuestión de percepción que juega ahí".

La semana pasada, el INDEC dio a conocer que el índice de inflación de julio alcanzó el 7,4%, el más alto en 20 años, donde el rubro alimentos fue el que tuvo más incidencia en todas las regiones.

El exabrupto de Tombolini sobre la inflación: "No me explico el aumento de la ropa. Estoy recaliente"

Según Tombolini, "la inflación no la resuelve la secretaria de Comercio, es de causas múltiples y el abordaje se hace desde lo macro, cumpliendo la pauta fiscal, tratando de que no se dispare los gastos respecto de los ingresos, bajando el nivel de emisión monetaria para financiar el déficit, financiando las reservas, mejorando el superávit de comercio que buscan que se desacelere la dinámica general de los precios; y mi me toca la micro de ese plan que tiene varios aspectos, el primero es cuidar los dólares".

“No lo escuché, pero si Tombolini dijo que la inflación es una percepción, es un inútil. Salí a la calle, hermano, y fijáte cómo están los salarios de los laburantes. Uno que está permanentemente en las calles, asambleas y empresas ve las necesidades de la gente”, respondió con dureza el dirigente sindical en declaraciones a AM990.

Movilización contra las remarcaciones

Este miércoles, la CGT y la CTA realizarán una movilización contra "los remarcadores de precios y especuladores" y el alza inflacionaria y Moyano señaló que la protesta servirá también para que el Gobierno fortalezca su postura frente a los empresarios que "no son solidarios".

"Es terrible lo que se está viendo con el tema del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el Gobierno no tiene la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta. Lo que vemos es que no tiene esa fortaleza para enfrentar estos tipos", se quejó el gremialista.

En la misma línea, aclaró: "Uno de los motivos de la marcha que va a ser muy importante es para denunciar a los empresarios nucleados en AEA para decirles que se dejen de joder con los aumentos de precios diarios. Sabemos quienes son los productores de alimentos, Arcor, la Sociedad Rural, son los que siempre aprovechan estos momentos de crisis para seguir ganando dinero".

LM/fl