Panaderos anuncian cese de producción y marchan al Ministerio de Desarrollo Productivo

Organizaciones de industriales panaderos de la provincia de Buenos Aires se reunirán mañana para anunciar el cese de la producción “en repudio a los constantes aumentos de materias primas e insumos que sufre el sector”. Además, adelantaron que se movilizarán hacia el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“La idea es parar la producción hasta tener reglas claras de juego en el mercado interno y pedirle al ministro Matías Kulfas que nos reciba para buscar una solución en conjunto de una buena vez a esta crisis, que ya hizo bajar las persianas a un centenar de panaderías”, expresó Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda “27 de abril” y uno de los referentes de la convocatoria.

El encuentro está previsto para mañana a las 18 horas en el Centro de Panaderos de Merlo, sito en la calle Victoriano Loza 1489 de esa localidad.

El precio internacional del trigo marcó un nuevo récord

“No vamos a permitir que se sigan cerrando panaderías por la incapacidad de funcionarios o dirigentes a los que poco les importa la mesa de los argentinos”, enfatizó Mora.

"Vamos a defender a capa y espada a aquellas pymes que apostaron lo poquito que tienen a trabajar y a generar empleo en nuestro bendito país. No somos los panaderos los que fugamos las divisas al exterior”, sostuvo el dirigente panadero.

El precio internacional del trigo sigue en aumento.

“Hay muchas panaderías que han cerraron porque no tienen materia prima o no saben qué va a pasar. Esto nos duele porque es un Gobierno al que apoyamos, pero tenemos la contracara que es nuestro gremio. Hay terceras generaciones de panaderos que están al borde del cierre, no podemos seguir avalando esta locura de precios indiscriminados por un sector que le interesa poco la mesa del pueblo argentino”, agregó Mora.

Participarán del encuentro los centros de panaderos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Merlo, Marcos Paz, Moreno, Navarro, Gral. Rodríguez, Morón, San Martín, San Miguel y Lanús, entre otros.

Fideicomiso para harina y fideos

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó que el Gobierno está analizando reforzar el fideicomiso de trigo como mecanismo para morigerar las “tensiones en el mercado interno” frente a la suba de los precios internacionales del grano, y señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es “el mejor acuerdo posible”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“Armamos un fideicomiso para garantizar que los productos de Precios Cuidados como los fideos y la harina tengan su insumo que es el trigo a un precio estable en el año; pero la suba ha sido muy fuerte así que estamos evaluando si hay que reforzar ese fideicomiso o tomar otras medidas para abordar las tensiones en el mercado interno”, aseveró Kulfas en diálogo con radio AM 990 y Radio La Red.

El precio internacional del trigo, cuyo contrato para mayo cerró el lunes a US$ 475,46 la tonelada en el mercado de Chicago, acumula un alza de 38,42% desde el ataque de Rusia a Ucrania por el temor a un desabastecimiento pues ambos países representan casi el 29% de las exportaciones mundiales del grano.

