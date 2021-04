Economistas analizan qué pasará con el dólar y los impactos que genera cuando sube

El dólar blue se despertó y ha mostrado un costado alcista esta semana. Economistas estimaron hoy que el dólar seguirá subiendo de manera "relativamente tranquila" durante los próximos meses, pero no por ello dejaron de advertir por los efectos que ese incremento tendrá en la inflación.

Así lo estimó Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferres y Asociados, explicó en declaraciones radiales que el dólar "seguirá subiendo de manera relativamente tranquila. No se puede esperar una suba enorme porque están entrando divisas por la soja y el maíz, que tienen precios récord", precisó.

Para el reconocido economista resulta raro que la cotización del dólar paralelo no hubiera mostrado una suba previa, "La pregunta no es por qué empezó a subir el dólar paralelo, sino por qué no subió antes. En el primer trimestre hubo 13% de inflación. Todos los precios subieron, menos el dólar", indicó.

Y en la misma línea agregó: "Igual, lo que se ve no es la suba del dólar, si no la baja del peso", al programa "Alguien tiene que decirlo" por radio Rivadavia.

La macroeconomía en clave electoral

En la mirada de Spotorno, el dólar "siempre se tranquiliza un poco y después salta".

"Pero si bien hubo un aumento en la salida de dólares por parte de fondos internacionales, porque hubo vencimientos importantes de deuda en pesos, se compensó un poco con la gente que debía pagar el impuesto a la riqueza y empezó a vender dólares en el contado con liquidación", puntualizó.

Y añadió: "eso va a seguir pasando, porque todavía hay fondos para salir. Entonces, cuando hay vencimientos grandes en pesos, el dólar sube".

Paralelamente señaló, que la Argentina "tiene tres crisis de actividad económica: la primera es estructural, ya que no crecemos desde 2011; la segunda es que desde hace dos o tres años la Argentina dejó de tener inversiones y la tercera está vinculada con la situación sanitaria".

"Eso explica porqué el país se recupera, pero esa recuperación termina siendo pasajera. Ahora estamos atravesando un estancamiento", subrayó.

Impactos que genera la suba del dólar

Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, director de la Consultora Quantum también hizo declaraciones radiales sobre el aumento registrado estos últimos días en las cotizaciones del dólar blue.

"Hubo alguna emisión de pesos, no tan fuerte como en otros lados del mundo. Pero igual la gente desconfía en el peso como mecanismo de ahorro. Es que cuando se trata de salvaguardar el poder adquisitivo de lo que se fue ganando, muchas veces vemos que se busca un refugio para ello que suele estar afuera del peso", evaluó.

Inversiones: dos propuestas en pesos para hacer rendir los ahorros

De acuerdo a la mira del economista, "esto es un problema, porque levanta la cotización del dólar y genera reflejos inflacionarios, porque hay varios productos que lo usan como referencia".

"El alza del dólar se traslada al precios y el alza de los precios se traslada al dólar, también", admitió Marx. "Esto se rompe generando más confianza y alternativas y, además, buscando inversiones que aumenten la oferta y haya mas competencia y los precios no tengan esa capacidad de ir subiendo", dijo el ex funcionario al programa "Esta mañana" de radio Rivadavia.

Respecto a los rumores de los últimos días en los cuales habría malestar oficial con la medición de la inflación, el economista fue contundente: "Si uno empieza a toquetear el Indec es como romper el termómetro. La fiebre va a seguir igual, incluso el paciente se puede sentir mucho peor porque ni siquiera le miden bien la fiebre", comparó. Y agregó: "Eso puede generar más desconfianza y con eso tenemos un problema agravado y no disminuido", indicó.

Respecto al contexto internacional, Marx consideró que la liquidez internacional "puede favorecer a la Argentina, si es que lo puede aprovechar", indicó. En este segmento consideró en primer lugar a los aumentos de los precios de exportación de soja, maíz, entre otros. "Eso genera una cifra no menor de mayores ingresos. Estamos pensando en unos 8 mil millones de dólares más que el año pasado y puede ser incluso mas. Son números que tienen fuerte impacto en la economía si se aprovechan", agregó.

En la misma línea consideró que esa liquidez genera una tasa de interés muy baja en el mundo "para aquel que es creíble".

"La tasa de interés en Estados Unidos a 10 años está en el 1,6% anual. Esto está incluso por debajo de la inflación proyectada en los Estados Unidos", agregó. Los países vecinos, por ejemplo, pueden financiarse en dólares o si quieren en su propia moneda, en tasas a 10 años que en dólares están en 2,5 a 3% anual", explicó.

Sin embargo, el problema se agrava a nivel local. "La Argentina estaría entre 17 y 20% anual, como 10 veces a lo que se puede verificar en otro lado y esto también es un problema", ratificó.

"Las condiciones están, pero la Argentina parece que no puede terminar de engancharlas para su provecho", concluyó.

LR / NA