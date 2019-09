Se pesifican los pagos para los que hagan trabajos para el exterior

Cuando el Gobierno volvió al control de cambios el pasado domingo 1 de septiembre, parecía que todas las medidas, como el límite de compra de 10 mil dólares mensuales, apuntaban a las empresas y a los grandes operadores del mercado. Sin embargo, se pasó por alto una normativa del Banco Central en la que le impide a los exportadores de servicios cobrar en dólares por los trabajos que hacen para el exterior, por lo que están obligados a pesificarlo en un plazo de 5 días.

Por ejemplo, si un freelancer realiza algún trabajo para otro país, como un periodista que realizó algún tipo de corresponsalía para un medio del exterior, la empresa le pagará en dólares. El trabajador recibirá los dólares en su cuenta, pero deberá ir a cobrar el monto correspondiente en pesos en un plazo de 5 días.

A diferencia de la compra de dólares que tiene un tope, esta nueva normativa no tiene límites. O sea que un pago de 100 dólares o uno de 10 mil dólares corre con la misma regla: deberá ser liquidado en los siguientes 5 días tras el cobro.

"Se anunció el primer día. No es un tema de montos, es un tema de exportación y todas las exportaciones deben ser liquidadas. La norma ahí es bastante clara", explicaron a PERFIL desde el BCRA.

El Banco Central impulsa a las empresas exportadoras a liquidar dólares

La norma en cuestión es la comunicación "A" 6770 del Central: "Los cobros de exportaciones de servicios deberán ser ingresados y liquidados en el mercado local de cambios en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país, o de su acreditación en cuentas del exterior".

El tema surgió luego de que varias personas que habían realizado los trabajos antes de que salga esta normativa, fueron a cobrar los dólares y se econtraron con que no podían.

El precio del dólar que se utiliza para pasar el monto es el que figura en la pizarra del banco en ese momento. Por ejemplo, en el Banco Nación pagaría $ 55 por cada dólar.

El inconveniente aparece cuando, luego de que se le pesifique el pago, la persona quiere comprar dólares. Allí se encuentra con que tendrá menos dólares de los que le pagaron desde el exterior. Ya que, luego de cobrar los dólares a $ 55, deberá pagarlos a un precio superior, hoy a $ 58,50, por lo que perderá alrededor de un 6% en dólares.

"Las exportaciones oficializadas con anterioridad al 02.09.19 que se encuentren pendientes de cobro a la fecha, así como los nuevos anticipos y prefinanciaciones, deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior o en el país", agrega la norma.

El Banco Central toma medidas contra el "rulo", la nueva bicicleta financiera

Ante la incertidumbre, desde el BCRA señalaron que "el Banco Central regula los bancos e hizo una comunicación para los bancos. Luego los bancos regulan o intermedian con las personas. Cualquier cambio en la operativa que tienen las personas es porque tiene un cambio en la regulación de los bancos. Nosotros en la comunicación a las entidades financieras fuimos muy claros. Cualquier tipo de exportación tiene que ser liquidada. Por ahí algunas efectivamente cobran algún trabajo que hicieron afuera y tienen que liquidarlo. Pero eso fue anunciado el primer día".

Desde el Central prefirieron no comentar si en algún momento se pensó en hacer alguna diferencia sobre los montos para liquidar. "Nosotros hablamos solo sobre las medidas que efectivamente salen", agregan.

En cuanto a los pasos a seguir para poder cobrar los trabajos realizados en el exterior, informaron: "Recibe la exportación. El banco llama a su cliente y le pregunta por qué se debe este ingreso. La persona debe acreditar que efectivamente hizo una exportación de servicio y en ese momento se le pesificia. Tiene 5 días para hacerlo".

"Es una restricción bastante dura, hasta Lacunza había dicho que era excesiva", señaló a PERFIL el especialista financiero Amilcar Collante. "Básicamente los dólares no alcanzan entonces se toman estas medidas. Las regulaciones siguen porque no se estabilizó la cosa y con los dólares es una sabana corta. Sin el desembolso del Fondo, podría venir mayores restricciones. No sería raro de esperar que el mes que viene se limite aún más el límite de compra o mayores restricciones en lo cambiario", agregó.

