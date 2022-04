Por falta de dólares, laboratorios advierten por posible desabastecimiento de medicamentos

El acceso restringido a dólares impuesto por en Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó impactar directamente en la salud de los argentinos. Según representantes de la industria farmaceútica, los medicamentos van a comenzar a escasear si no se flexibiliza el acceso a la divisa norteamericana.

La Comunicación “A” 7466, del 3 de marzo pasado, del Banco Central, estipuló topes a la cantidad de dólares que las empresas podían solicitar, para lo que se indicó que la suma que se le asignaría a cada importador en 2022 sería el equivalente al menor de estos dos montos.

El valor FOB d e sus importaciones del 2022 más el 5% de dicho valor.

más el 5% de dicho valor. El valor FOB de sus importaciones del año 2020, más un 70% de dicho valor.

Advierten un posible desabastecimiento de café: cuáles son las razones

Juan José Marconi, director ejecutivo de la Cámara Empresaria de Laboratorios (Cooperala), en diálogo con Perfil, explicó la grave situación a la que se enfrenta el sector y por ende los argentinos.

La matriz del problema explicada por Juan José Marconi

Al advertir la situación, el organismo a cargo de Marconi comenzó los contactos con el Banco Central, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Productivo para evitar una situación más complicada de desabastecimiento.

En ese entonces, “el Ministerio de Desarrollo Productivo sacó un comunicado aclarando respecto al Sistema de Integración de Monitoreo de las Importaciones (SIMI) donde; la gente de Matías Kulfas (ministro de Desarrollo) aseguraba que quedan por fuera de dicha reglamentación la importación de bienes relacionados con la actual situación sanitaria asociada al COVID-19”.

Cómo vive el desabastecimiento de gasoil una empresa internacional de transportes

“Eso no se cumplió. Ellos dijeron eso, pero el Banco Central siguió haciendo exactamente lo que había estipulado. Como consecuencia de eso, las Cámaras Farmacéuticas mandamos una nota el 22 de marzo advirtiendo el problema”, aseguró el titular de Cooperala.

Todo este tipo de mercaderías, sobre todo los medicamentos e insumos médicos, cuentan con licencias automáticas para hacer la declaración del sistema integral de monitoreo de importaciones. Estos productos están en la categoría A.

Entonces, ¿Cuál es el problema?

Según Marconi, el problema está en que el límite es un margen al monto de pago que se encuentra directamente relacionado con los pagos cursados en los años previos, pero no atiende al incremento de precios que podrían recaer en los productos importados.

“No solamente han aumentado los medicamentos, sus principios activos o el packaging (empaquetado) o los insumos en el exterior, sino ya en algunos casos se ha quintuplicado la logística, es decir, los fletes en dólares”, comentó Marconi.

“Esto nos está llevando a una situación totalmente paradójica de estar importando menos mercadería aun cuando se utiliza igual cantidad de divisas”, advirtió.

Para Diego Bossio, "es más fácil bajar las hiperinflaciones que la inflación argentina"

Como explicó el directivo, la situación está entonces afectando el stock de los medicamentos e insumos médicos que van a arribar al país, pero esta falta de suministros va a derivar en consecuencias para la salud de la población porque hoy los laboratorios ya comenzaron a presentar síntomas de desabastecimiento.

Asimismo, el problema está cambiando la situación comercial con el proveedor. “El proveedor externo que no está acostumbrado y que siempre le pagaste a 30, 60, 90 días se pregunta ¿qué está pasando? Esto cambia la condición comercial y, por lo tanto, cambia el precio. En el peor de los casos”, señaló Marconi.

“En el mejor de los casos vos pedís una cantidad determinada de dólares que no te dan y en consecuencia no podés ingresar al país ni el principio activo en el caso de una droga o el packaging o el aluminio para terminar el empaque de la misma”, lamentó.

“Esto trae como consecuencia que se va a terminar el stock. Hoy ya los laboratorios están consumiendo su stock y dentro de un mes si esto no cambia va a haber desabastecimiento”, vaticinó.

Qué medicamentos y qué tipo de pacientes serían los afectados

Sobre esto, Juan José Marconi fue muy claro al explicar que: “Todos los pacientes se verían afectados. Va a influir al paciente que tiene cáncer, al que toma una medicación porque es un paciente crónico, al hipertenso, a la jubilada que le duele la espalda o al chico que toma un analgésico después de jugar a la pelota. Acá no tiene ninguna diferencia en medicamentos y se verán afectadas todas las clases terapéuticas y todos los medicamentos”, sentenció el empresario.

Sin respuesta de los organismos estatales

Ante la pregunta si el Banco Central respondió a la advertencia hecha desde la Cámara Empresaria de Laboratorios, Marconi contestó rotundamente: “No”. “Mandamos una nota el 22 de marzo y como no tuvimos respuesta, mandamos otra el día 11 de abril; advirtiendo de nuevo que esta falta de divisas va a derivar en que en los laboratorios va a empezar a faltar productos, con la grave consecuencia que esta situación provocaría y hasta el día de hoy no tenemos noticias”, expresó.

A la consulta sobre si el Ministerio de Salud se ha pronunciado o se ha acercado, Marconi contesto nuevamente que “No”. “Nosotros hemos pedido una entrevista con la ministra de Salud Vizzotti (Carla) también lo hice con el doctor Kulfas (Matías) del Ministerio de Desarrollo, que son los dos que teóricamente deberían intervenir en este asunto, pero todavía no tuvimos respuesta”, manifestó.

¿Para cuándo se calcula el desabastecimiento?

Sobre el momento en que comenzaría el desabastecimiento, Marconi señaló que todo depende de cada laboratorio y el stock con el que contaba. No obstante, todos los laboratorios, como aseguró, ya comenzaron a echar mano de sus reservas, por lo que “podría ser en una semana o en un mes, pero que se viene es evidente”, aseguró a Perfil.

Para ejemplificar, Marconi puso un ejemplo de uno de los laboratorios asociados a Cooperala, que sacó un producto nuevo que lo habilitó la ANMAT el año pasado. Por lo tanto, no había ventas de ese producto, pero, según la resolución “A” 7466, del Banco Central “tenés un límite de 50.000 dólares. Con esa plata no podés comprar nada, pues ese producto, si alguien lo empezó a tomar, no lo va a tener disponible el mes que viene”, finalizó.