Por qué no se consiguen programadores en Argentina

Hace unas semanas escuché en una entrevista radial a un reconocido empresario de los medios decir que no conseguía programadores para uno de sus exitosos portales. Así como él, son muchos los empresarios y las compañías que día a día buscan desesperadamente programadores para trabajar dentro de sus proyectos y empresas.

Sin embargo, encontrarlos no es una tarea fácil: los programadores escasean. Entonces, la cuestión es entender por qué la gente no estudia masivamente programación, si es sabido que se trata de una profesión que asegura un trabajo de por vida (no hay programadores desempleados), paga sueldos altísimos y permite trabajar desde cualquier parte del mundo cobrando en dólares.

Después de años formando gente para entrar a trabajar en esa especialidad encuentro cuatro grandes posibles causas de por qué esto sucede. Yendo de general a particular.

La primera es que la mayor parte de la gente no está al tanto de los beneficios exclusivos de trabajar en programación. Puede que muchos lo hayan escuchado infinidad de veces, pero para una gran parte de la población aún no está totalmente claro cuán excepcional es la industria tecnológica a nivel laboral.

La segunda causa es que quienes saben los privilegios de esta profesión, piensan que está reservada para “genios” y que ellos no pueden programar. Hay preconceptos instalados que ahuyentan a muchísima gente, del estilo que hay que ser bueno en matemática, o que hay que ser muy inteligente para poder programar. Esto definitivamente no es así, cualquiera puede aprender a programar.

La tercera razón es que no hay rumbos claros hacia el empleo. A quienes estén al tanto de las oportunidades y se animen a aprenderlo les suele resultar difícil encontrar un camino que los forme a nivel profesional.

La primera opción habitual es ir por una carrera universitaria. Pero éstas son muy largas, (duran años y terminan por perder a un gran porcentaje de sus alumnos en el camino) y muchas veces están desactualizadas.

Por otro lado, hubo una explosión de cursos de programación de todo tipo y color, pero la enorme mayoría de ellos son básicos y quedan muy lejos del nivel mínimo que requiere la industria para empezar una carrera.

La cuarta causa es que para quienes dan con el curso correcto, la inserción laboral es difícil, y requiere mucha práctica y perseverancia: Si bien hay gran cantidad de puestos de trabajo sin cubrir, el nivel mínimo de programación que hay que tener para entrar a trabajar es muy alto. Llegar a ese nivel es difícil, por lo que si bien existen cada vez más recursos para aprender, cuesta encontrar un norte y dedicarle cientos de horas a un camino que demanda un enorme esfuerzo mental.

Soluciones

Pero todos estos puntos tienen solución. A quienes estén interesados en encontrar trabajo rápidamente cobrando un excelente sueldo -que puede ser incluso en dólares si se trabaja para el exterior- sepan que desde hace algunos años empezaron a surgir nuevos formatos educativos, mucho más ágiles y enfocados, que preparan programadores listos para entrar a trabajar en pocos meses: los Coding Bootcamps.

Si bien es una tarea difícil, se puede. Después de años viendo gente transformar sus carreras de maneras que parecían imposibles, la constante que noto entre quienes lo logran es la perseverancia. El que se esfuerza y no baja los brazos puede lograrlo, venga de donde venga, tenga la edad que tenga.

Santiago Scanlan es Fundador y CEO de Plataforma 5.

