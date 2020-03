Propuesta económica para que las empresas puedan pagar los sueldos

por Lorena Rodríguez

Quedan 6 días para que finalice marzo y sólo 4 son hábiles. En ese tiempo, para Fausto Spotorno, Economista y Director del Instituto de Economía de la UADE, "las empresas necesitan tener dinero en sus cuentas para pagar los salarios a sus empleados". Y si bien la medida implica "volver a emitir porque no queda otra", las empresas en especial las pymes, necesitan un salvataje urgente para poder seguir adelante e incluso puede revertirse el aumento inflacionario pensando en una posterior reforma del Estado. "Cuando empecé con la idea pensaba en las empresa con menos de 200 empleados, pero viendo como se van desarrollando las cosas creo que a todas se les hará cada vez más difícil afrontar sus obligaciones", reconoció en diálogo con PERFIL. El economista explicó que esta idea es integral y que requiere de varias aristas, no sólo el pago de salarios. "Cuando comenzamos a pensarlo con Gustavo Lázari arrancamos por el tema salarios pero luego vimos que muchos más temas se encadenaban, como la cuestión impositiva y los bancos", dijo.

En breves palabras explicó la propuesta: "La idea es que la ANSES -que conoce mejor que nadie las nóminas salariales- deposite en las cuentas de las empresas (a través del FGS) $30 mil pesos (fijos) por trabajador que equivale a 60% del salario promedio formal actual. Lo mismo se haría para monotributistas y trabajadores independientes. Este depósito formaría parte de un préstamo que entregaría la ANSES que en principio sería hasta el 1 de abril. Este préstamo sería exclusivamente para hacerle frente al pago de salarios en el caso de las empresas. A partir del 1 de abril las empresas podrían renovar total o parcialmente ese préstamo o devolverlo. Si lo renuevan, se reconvertiría en un crédito a 1 año con 4 a 6 meses de gracia (hay que establecer varias opciones). En el caso de las empresas grandes, este crédito podría reconvertirse en un crédito bancario estándar, porque es más probable que las empresas ya tengan las “carpetas aprobadas”. O sea, en este caso la ANSES revendería los préstamos a los bancos, lo que reduciría un poco los montos", explicó Spotorno.

Según el estudio esta propuesta implica el mismo monto (o menos) de lo establecido por el Gobierno. "El Anses debería desembolsar en el escenario más drástico (donde no hay devoluciones del préstamo inicial y tampoco se puede recuperar nada de los bancos), unos 300.000 millones de pesos, lo que equivale a casi 1% del PIB", dijo.

En materia fiscal la propuesta implica la suspensión del impuesto a las contribuciones patronales por 90 días; la suspensión del impuesto PAIS por 60 días para las personas que realicen gastos en el exterior; Suspender el pago del Monotributo por 90 días y permitir recategorizar con baja de categoría (de proceder) al final de este período; Extender vencimientos impositivos de Ganancias, Bienes personales, IVA e Ingresos Brutos; Suspensión del impuesto al cheque por 90 días (costo 0,4% del PIB), Suspensión del Sircreb y Sircar o de cualquier retención provincial. Suspensión del Sircreb y Sircar o de cualquier retención provincial, entre otras medidas.

Adicionalmente la propuesta implica tomar una serie de medidas bancarias para evitar que se corte la cadena de pagos y se garantice su funcionamiento, entre ellas la del clearing bancario que finalmente se habilitó a partir del día de la fecha. "Habilitar clearing sin dar crédito a las empresa puede llevarlos a todos al Veraz, con muchos cheques rechazados. Yo modificaría las categorías de deudores (morosos) y ampliaría los giros en descubierto", agregó el economista.

Respecto del impacto en la inflación Spotorno reconoció que "Si Argentina hubiera cuidado su endeudamiento, su presión tributaria y su emisión monetaria en el pasado hoy la situación sería otra. Ahora no hay recursos. Alternativamente, lo único que puede ayudar a reducir el impacto inflacionario es pensar en una reforma del Estado que se ponga en funcionamiento el año próximo", dijo. Consultado respecto a qué variables debiera contemplar esa reforma el economista indicó que su visión es técnica, tal vez alejada de la política, pero que es lo que considera debiera implementarse. " Una reforma integral debiera establecer qué vas a hacer con los subsidios (tarifas), reducir la nómina de empleados públicos, ir a una reforma previsional. En suma tener un estado más chico y más eficiente. Desburocratizarlo, con menos regulaciones y que los recursos se usen eficientemente", indicó. Y reconoció que como Argentina no logró resolver sus problemas económicos en el pasado, hoy "no tiene espaldas para afrontar económicamente esta crisis como hace EE.UU. que inyecta trillones de dólares para paliar la crisis. Ahora, Argentina debe basarse en su credibilidad futura y eso implica un programa económico creíble con un Estado más eficiente que opere dentro de los márgenes fiscales requeridos y que se perfile a un superávit fiscal primario", analizó.

Finalmente Spotorno reconoció que en este caso el gobierno deberá volver a emitir dinero. "Esta es una crisis real e inesperada, y el gobierno tiene que reaccionar con los instrumentos disponibles. El único que le queda es la emisión monetaria. Pero ojo, si va a seguir emitiendo por cualquier cosa en el futuro no se va a lograr bajar la inflación en el futuro", concluyó.