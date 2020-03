Pymes vs. Bancos: piden descubiertos para pagar los sueldos

por Patricia Valli

Noticias Relacionadas Coronavirus: los bancos piden que se usen las tarjetas de débito

Las pequeñas y medianas empresas están a la espera de nuevas medidas por parte del Gobierno y del Banco Central para hacer frente a la caída de actividad y el aislamiento obligatorio. Pero también denuncian que los bancos no cumplen con el otorgamiento de créditos blandos, a tasas del 24%. Uno de los ejes centrales es la tasa para el descubierto y un plazo de al menos 60 días. “La semana que viene, cuando tengamos que pagar suelos, será la prueba de fuego. Están entrando cheques y no están cubiertos. Que no se inhabilite la cuenta es una buena medida, pero hay que regular la tasa de descubierto”, explicó Daniel Rosato, titular de IPA, Industriales Pyme Argentinos.

“Muchos empresarios pyme estamos recibiendo información confusa por parte de los bancos respecto a la aplicación del régimen de tasas para capital de trabajo, descubierto y otras operaciones”, explica la carta distribuida por la Mesa Nacional de Unidad Pyme. “Solicitamos que a partir del día de mañana los bancos privados cumplan con la normativa emitida por el BCRA (comunicación A 6943) según la cual, la tasa para capital de trabajo, descubierto y otras operaciones debe ser del 24%”, agrega la nota.

El Banco Central analiza reactivar clearing bancario por el pago de sueldos

La organización que integran Apyme, IPA, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, el Consejo Productivo Nacional y la Fundación Protejer, entre otras, advierte que el sector está en crisis y no resiste abusos o “malos entendidos”. “De no respetar la normativa, solicitaremos al Poder Ejecutivo de la Nación que limite la tasa máxima del 24% a través de un DNU (decreto de necesidad y urgencia). Los bancos deben acompañar la emergencia sanitaria (decreto 312/2020) y entender que la salud del pueblo depende de que las pymes sigamos produciendo. Queremos que los bancos atiendan la grave situación y no actúen solo considerando sus beneficios individuales”, remarcan.

Uno de los que salió a marcar la cancha fue el Banco Provincia, que anunció líneas a tasas del 24% para descubiertos de los saldos deudores generados por la liquidación de sueldos de sus trabajadores. Las entidades privadas lanzaron líneas con tasas del 20% para capital de trabajo, pero las pyme advierten que no llegan a todas ni tienen el alcance de los descubiertos. “Los bancos tienen líneas pero para los que tienen carpetas y no todas las pyme están en condiciones de presentarlas”, explicó Rosato.

Efectivo. El Banco Central volverá a poner en funcionamiento desde este jueves el clearing bancario, que resolverá problemas por la compensación de cuentas para pagar sueldos y los depósitos en efectivo “por cajeros automáticos, terminales de autoservicio, empresas transportadoras de caudales, buzones de depósito y por los medios pactados cuando se trate de depósitos en efectivo por montos mayores efectuados por clientes".

Propuesta económica para que las empresas puedan pagar los sueldos

Uno de los efectos inesperados del coronavirus fue el problema de los billetes: no faltan, sino que sobran. Para evitar el contagio, se promueve el uso de los medios electrónicos de pago, pero el grado de informalidad de la economía argentina genera pagos en efectivo por montos que están por encima de las posibilidades de depósito de las terminales de los bancos.

La falta de vías para depositar grandes montos hizo que empresas como Pago Fácil, por ejemplo, opere a través de agentes minoristas habilitados que aceptan pagos exclusivamente con tarjeta de débito. “Nuestro servicio se encuentra habilitado en redes como Correo Argentino, Carrefour Express, Cooperativa Obrera, Libertad, entre otras. En esas cadenas se aceptan pagos en efectivo, pero el servicio puede verse limitado por restricciones propias de cada red”, remarca la empresa. Pero los supermercados tienen billetes en exceso.

De ahí la modificación por parte del BCRA para avanzar con el clearing, frente a la que la Asociación Bancaria (AB) ratificó que las sucursales de las entidades financieras continuarán cerradas en prevención de la salud de trabajadores y clientes y que "las operaciones esenciales seguirán realizándose a puertas cerradas, con una dotación mínima de personal y de forma remota", puntualizó la conducción nacional del gremio.

"El Central modificó dos puntos de las tareas esenciales y señaló que se recibirán depósitos en efectivo sólo por cajeros automáticos y buzones -en caso de elevadas cantidades se deberá pactar con el banco la recepción respectiva sin abrir las sucursales- y se adelantará para mañana la fecha para la compensación electrónica de cheques, originalmente prevista para el 1ª de abril próximo", detalló la norma firmada por el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.