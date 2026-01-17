Qué poner en el currículum en 2026: datos obligatorios, recomendaciones y qué conviene omitir

Una de las dudas más frecuentes al momento de buscar trabajo es qué poner en el currículum y qué información conviene dejar afuera. En 2026, los criterios de selección cambiaron y los CV se volvieron más sintéticos.

Reclutadores y especialistas en recursos humanos coinciden en que un currículum efectivo debe ser claro, breve y relevante para el puesto, sin datos innecesarios que distraigan o resten profesionalismo.

El objetivo del CV es facilitar una primera evaluación rápida del perfil, por lo que cada sección debe responder a una pregunta concreta sobre la trayectoria, las habilidades y la formación del candidato.

Por eso, conocer los datos para el CV que hoy se consideran indispensables permite evitar errores comunes y aumentar las chances de avanzar en un proceso de selección.

Datos de contacto esenciales en el currículum

Los datos de contacto son obligatorios y deben estar actualizados. Incluyen nombre y apellido, teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico profesional.

El email debe ser claro y formal, preferentemente con el nombre del candidato, evitando apodos o combinaciones informales que puedan generar una mala impresión inicial.

También se recomienda incluir el perfil de LinkedIn, siempre que esté completo y alineado con la información del currículum.

No es necesario sumar más de un número telefónico ni direcciones físicas detalladas, salvo que el puesto lo requiera específicamente.

Cómo redactar correctamente la formación académica

La formación académica debe presentarse de manera clara, comenzando por el nivel más alto alcanzado o en curso.

Es importante indicar institución, título obtenido o carrera en curso y fechas aproximadas, sin extenderse en detalles irrelevantes.

En perfiles junior o sin experiencia, la formación cobra mayor protagonismo y puede ubicarse antes de la experiencia laboral.

Cursos, certificaciones y capacitaciones complementarias pueden incluirse si aportan valor al puesto al que se postula.

¿Es obligatorio poner foto en el currículum en 2026?

En 2026, la foto en el currículum no es obligatoria y su uso depende del tipo de búsqueda y del país donde se postula.

En muchos procesos profesionales y corporativos, se prioriza un CV sin foto para evitar sesgos en la selección.

Sin embargo, en áreas como atención al público, comunicación o roles comerciales, algunas empresas aún la solicitan.

Si se incluye, debe ser una imagen profesional, con fondo neutro y buena iluminación, evitando selfies o fotos informales.

Datos personales que ya no se recomiendan incluir

Información como número de DNI, estado civil o fecha de nacimiento ya no se considera necesaria en la mayoría de los currículums.

Estos datos no aportan valor al perfil profesional y, en algunos casos, pueden generar discriminación involuntaria.

Tampoco se recomienda incluir la dirección exacta del domicilio; con indicar ciudad o zona general es suficiente.

El CV debe enfocarse en capacidades y experiencia, no en información personal sensible.

Qué cosas conviene omitir del currículum

Uno de los errores más comunes es incluir hobbies irrelevantes que no tienen relación con el puesto ni aportan competencias útiles.

Frases genéricas como “responsable”, “proactivo” o “trabajo bajo presión” pierden impacto si no están respaldadas por ejemplos concretos.

También es innecesario detallar todos los trabajos realizados si no son relevantes para la búsqueda actual.

Un currículum demasiado extenso o cargado de información suele jugar en contra en las primeras etapas de selección.

Cómo usar el currículum como lista de verificación

Antes de enviar un CV, conviene revisarlo como una checklist: datos de contacto correctos, formación clara, experiencia relevante y diseño legible.

La ortografía y el formato final son aspectos clave que pueden definir el primer filtro.

Adaptar el currículum a cada búsqueda, ajustando palabras clave y orden de la información, mejora su efectividad.

Saber qué poner en el currículum y qué omitir permite presentar un perfil profesional alineado con los estándares actuales del mercado laboral.