Quiénes son las 25 mujeres más ricas del mundo

Bettencourt Meyers, escritora y miembro del panel de directores de L'Oréal es la mujer más rica del mundo con un patrimonio valuado en u$s 71 mil millones, de acuerdo a datos de "CEO World Magazine".

La sigue en la lista Julia Koch, viuda del empresario David Koch, quien fuera co-propietario de la empresa Koch Industries, con un patrimonio de u$s casi 58 mil millones. El podio lo completa Alice Walton, heredera de Sam Walton, fundador de Wal-Mart, con un total de u$s 55 mil millones.

En el cuarto lugar se ubica Mackenzie Scott, ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que cuenta con un patrimonio de u$s 38 mil millones. A continuación, aparece Jacqueline Mars, heredera e inversora estadounidense, con u$s 36,6 mil millones. Es la nieta de Frank C. Mars, fundador de la empresa de dulces Mars. La sexta mujer más rico del mundo es Gina Rinehart con una fortuna personal de u$s 28.7 mil millones. Rinehart es la presidenta ejecutiva de Hancock Prospecting, una empresa privada de exploración y extracción de minerales.

Los últimos cuatro puestos del top 10 lo ocupan Miriam Adelson con u$s 28,1 mil millones, Susanne Klatten con u$s 22 mil millones, Abigail Johnson con u$s 20,1 mil millones y Iris Fontbona con una fortuna de u$s 17,7 mil millones.

Lista de las 25 mujeres más ricas del mundo:

Francoise Bettencourt Meyers & family: u$s 71 mil millones Julia Koch: u$s 57.6 mil millones Alice Walton: u$s 55.3 mil millones Mackenzie Scott: u$s 38.6 mil millones Jacqueline Mars: u$s 36.6 mil millones Gina Rinehart: u$s 28.7 mil millones Miriam Adelson: u$s 28.1 mil millones Susanne Klatten: u$s 22 mil millones Abigail Johnson: u$s 20.1 mil millones Iris Fontbona: u$s17.7 mil millones Savitri Jindal: u$s 16.5 mil millones Renata Kellnerova: u$s 15.5 mil millones Laurene Powell Jobs: u$s 15.4 mil millones Fan Hongwei: u$s 15.2 mil millones Charlen de Carvalho-Heineken: u$s 14.9 mil millones Kwong siu-hing: u$s 12.8 mil millones Diane Hendricks: u$s 12.6 mil millones Wu Yajun: u$s 11.3 mil millones Yang Huiyan: u$s10.1mil millones Christy Walton: u$s 9.9 mil millones Wang Laichun: u$s 9.3 mil millones Marijke Mars: u$s 9.4 mil millones Valerie Mars: u$s 9.4 mil millones Pamela Mars: u$s 9.4 mil millones Victoria Mars: u$s 9.4 mil millones

