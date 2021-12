Marta Ortega será en 2022 la nueva presidenta de Zara

De las páginas sociales y frívolas a las de economía y negocios. Con su designación como nueva presidenta de Inditex –la empresa que entre sus marcas tiene la cadena textil Zara–, Marta Ortega será personaje presente para los medios en todas esas secciones. Hace unos días, se informó que a partir de abril de 2022, la hija de Amancio Ortega, el millonario fundador de la compañía, asumirá el cargo máximo.

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”, dijo Marta en el comunicado oficial. “Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos, vamos a acometer”.

Su historia. Marta Ortega tiene 37 años, está casada y tiene dos hijos. Ella es la menor de los tres hijos de Amancio, y la única que el empresario tuvo con su segunda esposa. Estudió en el Aiglon College –un internado en Suiza–, y completó su formación en la European Business School –en Londres–, donde se licenció en Comercio Internacional en 2007.

En la capital británica ingresó a la empresa familiar: fue como vendedora en una tienda Zara ubicada en King’s Road. “La primera semana de trabajo pensé que no iba a sobrevivir, pero luego desarrollás como una adicción a la tienda”, dijo en uno de los pocos reportajes que dio. De allí pasó por varios departamentos de la compañía, desde ventas a diseño y finanzas, pero sin una misión concreta.

En agosto último dio un reportaje destacado en The Wall Street Journal. Allí dijo: “Siempre estaré donde la empresa más me necesite”, pero no se preveía el cargo que se anunció ahora. También contó que el mejor consejo se lo dio Alber Elbaz, el famoso diseñador que murió en abril de 2021: “Sé grande en el trabajo y pequeña en la vida”.