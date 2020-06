Refuerzan asistencia con tercer pago de IFE, ATP 4 y más facilidades de AFIP

El refuerzo de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires trajo la confirmación de que habrá un nuevo pago para las personas que perdieron sus ingresos por el aislamiento obligatorio, además de una nueva ronda de asistencia a las empresas para el pago de salarios. A esos paliativos, se suman nuevas extensiones de AFIP para el pago de impuestos y la suspensión de las ejecuciones.

El ingreso familiar de emergencia (IFE), por el que se otorgan $ 10 mil a los trabajadores autónomos e informales que perdieron sus ingresos, tendrá un tercer pago, con fecha a definir. Anses todavía está desembolsando los fondos correspondientes a la segunda ayuda, para las personas que definieron el cobro con CBU. En este caso, será para las personas de AMBA y otras regiones más complicadas y con mayor cierre de actividades, como Chaco. El objetivo del Gobierno es transformar el IFE en un ingreso universal para la pospandemia.

En el caso de la asistencia para el Trabajo y la Producción, el ATP, el presidente Alberto Fernández confirmó que habrá un cuarto pago, correspondiente a la región de AMBA. “Será para los salarios de julio, que se cobrará en agosto”, indicaron desde el Gobierno. “Todavía no está definido si tendrá las mismas características”, agregaron.

El ATP 3 está en curso y se mantiene en las mismas condiciones que los anteriores para las regiones bajo ‘aislamiento social preventivo y obligatorio’, con la cobertura de hasta dos salarios mínimos por trabajador. En el caso de las regiones que ya están bajo distanciamiento, la cobertura puede llegar a un sólo salario mínimo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó ayer el sistema de registración online al ATP. “Los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios de junio tienen tiempo hasta el 3 de julio, inclusive, para inscribirse con clave fiscal en afip.gob.ar”, indicó el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont. A partir de esa fecha, se define cuánto cubrirá el Estado.

En ese marco, la AFIP, también extendió ayer la suspensión de embargos a las micro, pequeñas y medianas empresas, la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales por el cobro de las obligaciones tributarias hasta fines de julio, y la presentación de estados contables que debían presentarse entre mayo y junio.

Por otra parte, también amplicó el régimen de facilidades de pago de planes caducos, que permite financiar las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social incluidas en planes caducos para empresas, monotributistas y autónomos.

Sectores. En los próximos días se terminará de definir los sectores que deberán suspender actividades, pero en el ámbito productivo, en el Ejecutivo anticiparon que “donde ya tengan protocolos aprobados y operen con transporte propio, que no recurra al transporte público”, no se prevé una marcha atrás. Según el anuncio presidencial, los parques industriales, industrias de proceso continuo -que no pueden frenar la producción por el costo de reactivar la manufactura- y los sectores vinculados a la exportación, seguirán habilitados.

“Las que tienen protocolos aprobados, en cierta forma funcionan como filtro, porque se asegura que hay un control de temperatura diario, de síntomas. Y en la industria son muy pocos los casos”, explicaron desde el ministerio de Desarrollo Productivo.

“La cuarentena no es el problema, es la pandemia”, indicó Alberto Fernández y mostró una diapositiva con la comparación de caída de países de la región, Europa y Estados Unidos. Según los datos del FMI, el derrumbe será del 9,9% en la Argentina, mientras que para Brasil llegará al 9,1%.

Para los provados, esa caída puede llegar hasta el 11%. El impacto se concentra en el AMBA: según los datos del Gobierno porteño, en el primer trimestre la economía cayó 5,8% en la Ciudad, más que el promedio del 5,4% de Nación.