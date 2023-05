El exministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, criticó la polarización que atraviesa a los espacios políticos y recordó el llamado que le hizo el expresidente, Eduardo Duhalde, para pactar un plan económico junto a Raúl Alfonsín. “Nos levantamos, nos dimos la mano y punto”, dijo sobre la reunión previa a su asunción.

Corría el final del año 2001 y la Asamblea Legislativa ya había decidido elegir a Duhalde como el “piloto de tormentas” para enfrentar el estallido político, social y económico en el que culminó la Convertibilidad.

Fue entonces cuando los principales referentes políticos de aquellos años decidieron pactar quién sería el Ministro de Economía y surgió el nombre de Remes Lenicov, quien ya había sido tentado con anterioridad para encabezar el Banco Central. “Cuando pregunté si era para salir de la convertibilidad, me dijeron que no. Entonces, respondí que no había nada que hablar”, recordó el exfuncionario este lunes 22 de mayo.

El exdiputado este año publicó el libro 115 días para desarmar la bomba, donde relata su experiencia en el Palacio de Hacienda, y recordó que aceptó la propuesta de Duhalde y entonces se reunió en su casa junto a Alfonsín y su exministro de Economía, Juan Sorrouille.

“Fui a la casa y estábamos los cuatro. Duhalde me pidió entonces que le explicara lo que iba a hacer. Lo hice en unos diez minutos. Y después de eso, Alfonsín le preguntó a Sorrouille si estaba de acuerdo. Y él asintió. Nos levantamos, nos dimos la mano y punto. Ese fue el acuerdo. Duró 20 minutos”, dijo Remes Lenicov en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.

El exministro recordó que bastó sólo con el apretón de manos porque “la palabra valía”. “Algunos puntos de las leyes que enviábamos al Congreso, lo arreglábamos antes por teléfono con los radicales. Eso no está ahora”, subrayó cuestionando a la actual dirigencia política.

Desde la perspectiva de Remes, hay un inconveniente en esa disputa fatal de los dirigentes porque “ni siquiera se saludan” y llevan adelante una “lucha fraticida”. También recordó que la dificultad del contexto llamó a la concordia entre radicales y peronistas. “Creo que el miedo disciplina. Todo lo que hicimos, y ese acuerdo, fue porque estábamos al borde del precipicio”, manifestó.

Qué cuenta el libro que nombró Cristina Kirchner

Qué dijo Remes Lenicov sobre el kirchnerismo

De acuerdo al economista, la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 “tuvo la mejor herencia de toda la democracia” porque los números marcaban una inflación 3% anual, una economía que crecía al 8%, equilibrio fiscal, superávit comercial y un tipo de cambio competitivo.

“Lo que le quedó a Néstor fue empezar a bajar la pobreza y empezar a bajar la desocupación”, dijo Remes Lenicov. Luego cuestionó: “Se dio énfasis al consumo y no a la inversión y las exportaciones. Por el otro se creó un estado enorme donde el servicio ha desmejorado. Ha sido sobre todo la duplicación de personal”.

Ante la pregunta de cómo hubiera continuado con el plan que inició en 2002 durante los gobiernos kirchneristas habló de “una macroeconomía equilibrada sin atraso cambiario, tarifario y salarial”.

“Lo que pasó después fue en contra de lo que hicimos. La inflación del 3% de Néstor la dejó en 15%, con control de precios y fraguando las estadísticas. Y atraso tarifario. Con Cristina despareció el equilibrio fiscal. La inflación quedó en 25% y la pobreza al 30%. Con Macri la pobreza subió al 35% y la inflación al 50%. Viene el gobierno de Alberto y Cristina y la pobreza al 40% y la inflación al 150%. Uno siente tristeza y bronca, no hemos aprendido nada”, analizó.

GI/ff