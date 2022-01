Reyes Magos: se mantuvo la tendencia de Navidad con buenas ventas

Las ventas para Reyes Magos anticipan un principio de 2022 favorable para algunos comerciantes. En ese sentido, Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), comentó que "las ventas vienen relativamente bien, para Navidad las ventas aumentaron y quedó una buena inercia. Las jugueterías estuvieron reponiendo stock, eso es bueno para la industria; cuando reponen stock entre Navidad y Reyes eso ayuda a que se mantenga el nivel de actividad"

De hecho, el directivo resaltó que "las ventas de navidad aumentaron 8% respecto al año pasado y estuvieron arriba del nivel pre pandemia, de 2019". Asimismo, estimaba que para este 6 de enero iba a haber una suba similar. Según un informe privado, as ventas para Reyes Magos están por encima del anterior, con un ticket promedio de $2.150.

Por su parte, Laura Wesvein, secretaria de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja), dijo que "en determinadas provincias -con sociedades más tradicionales como Salta, Jujuy o Tucumán- el 6 de enero es igual o incluso más significativo que la Navidad. Es por ello, que si bien, las ventas y el ticket promedio suelen ser mayores en Navidad, en algunos casos los niveles se igualan"

Tickets promedio y aumentos en clave de inflación

En un relevamiento realizado por Focus Market se observó que los rubros de mayor participación para las ventas de Reyes Magos son: 43 % Juguetería, 20 % Indumentaria, 8 % Libros Didácticos, 8 % Golosinas, 5 % Calzados, 5 % Artículos Deportivos, entre otros. Cabe destacar que en esta época del año, las familias buscan mayormente artículos para juegos al aire libre y vacaciones, como sets de playa de balde y palita, flotadores para pileta y lanza agua.

Igualmente, el comercio electrónico tiene un fuerte crecimiento como opción de lugar de compra. Desde el Market Place Mercado Libre las ofertas y descuentos online son de hasta el 30 %.Notebook hasta 27 % off, Celulares hasta 10 % off, Pileta Estructural hasta 22 % off, Monopatines hasta 11 off.

El representante legal de Consumidores Libres, Dr. Héctor Polino, publicó un relevamiento efectuado en jugueterías de la Ciudad de Buenos Aires donde se muestra que los juguetes para Reyes arrojaron un aumento promedio del 49.18 por ciento respecto al año 2021.

En tanto, Focus Market reveló que la Pandemia trajo un cambio de elección en el lugar de compra de los regalos. La encuesta arroja que los Centros Comerciales a Cielo Abierto de calles y avenidas se llevan 56 % de preferencia, mostrándose como un lugar seguro al aire libre en el medio del Coronavirus. Luego sigue el Comercio Electrónico con 14 % de participación, los Shoppings 12 %, Outlet 8 %, Supermercados 7,5 % y Showroom 2,5 %.

Las ventas del sector juguetero en la Argentina se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño (explica aproximadamente el 55% del total de las ventas del año), Navidad (25%) y Reyes (15%).

