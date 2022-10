Se cumplen las primeras horas del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), reemplazante del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Si bien desde el Gobierno confían en el éxito de la nueva medida, los industriales todavía se muestran precavidos.

El propio titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló en declaraciones a Perfil.com que el nuevo sistema "es un traje a medida de las circunstancias que atraviesa el país". De acuerdo con el empresario, el objetivo es "asegurar que los dólares que salen por la importación no sean sobre productos ajenos a la producción". "Está en línea con el pedido que se hizo al BCRA este año para tener más controles", aseguró.

Por otro lado, Rosato reconoció que el primer día de implementación, el sistema tuvo sus dificultades y que esperaba que se normalizara con el tiempo. Igualmente, aclaró que "de acá a 10 o 15 días se verá si verdaderamente funciona". A diferencia del SIMI en el cual no se sabía cuándo se podía transferir el dinero, con el SIRA los importadores deberán informar del plazo en días corridos entre el despacho oficializado y la fecha estimada de acceso al Mercado Libre de Cambios para la realización de los pagos de las importaciones. Una vez que el BCRA lo aprueba se completa la transferencia.

Matías Tombolini explicó el SIRA y el "Ahora 30" ante las pymes

En cuanto al "dólar pyme", el titular de IPA confirmó que se realizó un nuevo pedido de reunión, está vez por parte de la mesa industrial pyme en conjunto con los sindicatos para tratar el tema. "Vemos problemas con las exportaciones y una caída en los últimos 60 días", subrayó. "Muchas pymes que se dedican a la exportación de productos de consumo masivo y artículos de limpieza no lo están haciendo", aseguró.

Rosato, también se refirió a la actualidad del sector recalcó que "desde el sector pyme industrial decimos que trabajo hay, el problema es que no podemos trabajar más de lo que queremos". "Esto se debe, justamente, a los problemas que venimos sufriendo por la falta de dólares que hace que no podamos tener acceso a la compra de materia prima, insumos y maquinarias para poder seguir creciendo"; reiteró.

Por último, habló sobre las perspectivas a futuro y subrayó que "hay confianza en el sector industrial". "Si se soluciona el problema de la economía, desde el sector va a seguir creciendo", aseveró. Aun así, contó que hay sectores con algunos temores de que "se pase de un extremo a otro con el cambio de gobierno. Que se abran las importaciones y se opaque el crecimiento proyectado".

Cómo funciona el nuevo sistema de importaciones SIRA que oficializó el Gobierno

Cómo fueron los primeros días del SIRA

En el primer día de vigencia del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), 2.767 importadores iniciaron trámites para la compra de mercadería en el exterior con total normalidad. En tanto que el total de declaraciones tramitadas con el actual mecanismo ascendió a 7.625 presentaciones

Este martes, el BCRA terminó su participación con compras en el mercado por u$s 21 millones, mientras que este lunes había sumado otros u$s 23 millones. El organismo compró más de u$s 40 millones en lo que va de esta semana, luego de la implementación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que empezó a regir este lunes en reemplazo del régimen anterior.

De esta forma, el Central redujo su saldo vendedor en lo que va del mes a u$s 250 millones, después de haber hilvanado seis ruedas consecutivas de ventas por casi u$s 300 millones.

LR