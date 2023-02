Royón, segmentación de tarifas y viaje a Brasil

Febrero llegó con aumentos de todo tipo y color. Primero fueron los alimentos y los regulados, después fue la carne; mes caliente por excelencia, con altas temperaturas, la economía continúa marcada por los aumentos. Las tarifas de gas y electricidad también tendrán una suba, aunque aún no se sabe de cuánto será. Eso depende del resultado de las audiencias públicas en torno a los valores de transporte y distribución.

Según la Secretaría de Energía, ya finalizaron las dos primeras etapas de la segmentación tarifaria, correspondientes al período septiembre-diciembre de 2022, lo que implicó un retiro del 40% de los subsidios para no inscriptos y altos ingresos. El ahorro fiscal de esa primera etapa, de 2022, fue de 40 mil millones de pesos. La cantidad de usuarios residenciales de energía eléctrica inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) hasta diciembre de 2022 fue de 15.840.489; mucha gente se anotó para no sufrir los aumentos en un servicio que tiene muchos problemas, un 33% del universo de usuarios de electricidad que no han solicitado el subsidio. En este 2023 se continuará con el proceso de segmentación y se avanzará con la tercera etapa en la reasignación de los subsidios. Para los sectores de altos ingresos o quienes no soliciten el subsidio se realizará una quita del 40%. Para los sectores medios, esa quita será del 20% del subsidio.

Las compañías eléctricas del AMBA pidieron un 260 por ciento de aumento, pero se decidió implementar un incremento escalonado en dos cuotas iguales, la primera a partir del 1° de abril; y la segunda, a partir del 1° de junio. Desde Secretaría destacan que para los residenciales de menores ingresos el aumento de tarifa no será mayor a 360 pesos por cuota. Para el nivel 1 habrá un aumento de hasta 400 pesos por cuota. El 72 por ciento de los usuarios, casi 2 millones 200 mil, de los niveles medios y bajos (N2 y N3) recibirán un incremento por cuota de hasta 400 pesos mensuales respecto del VAD (Valor Agregado de Distribución).

Cortes en el servicio eléctrico y el aumento al gas

Según el ENRE, fueron 70 mil usuarios que se quedaron sin luz durante el último mes de diciembre, contabilizando un total de 203.195 de clientes sin el servicio. Los problemas de la energía siguen al orden del día.

En el ámbito del gas, al ciudadano común le van a llegar estos aumentos en el primer trimestre de este año. Metrogas solicitó un aumento del 190% desde el 1° de febrero.