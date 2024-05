Se despertó el dólar blue, subió $ 20 y cerró la semana con un alza de $ 80

El dólar blue se despertó y subió $ 20 ayer y cerró la semana con un alza de $ 80, el mayor avance semanal desde enero. De esta manera, el tipo de cambio paralelo cotizó a $ 1.120, máximo en tres meses.

De acuerdo a los analistas, la baja de la tasa de interés del BCRA, que el martes bajó su política monetaria 10 puntos porcentuales y la llevó al 40% tras conocerse el datos el inflación de abril que arrojó un 8,8%, impactó en la suba de la moneda norteamericana paralela, ya que no resulta atractivo quedarse en pesos debido a que la tasa de los plazo fijos es negativa y se vuelcan al mercado cambiario aumentando la demanda de dólares.

Por su parte, los tipos de cambio financieros también presionaron al alza esta semana. El CCL también pasó la barrera de los $ 1.100 al cerrar su cotización en $ 1.104,89, lo que implicó una apreciación del 2,46% respecto al cierre del viernes pasado.

Los dólares financieros también se mantuvieron con buena demanda y terminaron la semana al alza, encadenando cinco jornadas con subas más suaves que las del blue, pero constantes, lo que hizo que el CCL pase también la barrera de los $ 1.100 y el MEP cotice por encima de los $ 1.070. En tanto, el MEP avanzó ayer $ 9,36 para finalizar la semana en $ 1.071,61.

Por otra parte, el S&P Merval perdió un 0,53%. El mayor índice bursátil de la plaza local cortó su racha alcista tras tres subas al hilo y alcanzar un nivel récord.

Las caídas del día fueron lideradas por Central Puerto con un 3,5%; BBVA 3,2%; y Cresud 3,2%.

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, terminaron la última rueda hábil de la semana de manera dispar. Se destacaron las subas de Despegar con un 19% tras presentar un balance por encima de lo esperado, Corporación América 2,28% y Ternium 1,27%.

Por su parte, los bonos en dólares cayeron hasta 1,8% (Bonar 2035 y 2041). A su vez, el riesgo país trepó hasta los 1.263 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan subió 10 unidades en la jornada de ayer.

BCRA. Por otro lado, El Banco Central compró US$ 139 millones en el MULC y esa cifra asciende a US$ 750 millones de saldo positivo en el mercado cambiario en la semana, US$ 1.857 en lo que va de mayo y US$ 13.617 en lo que va del año. De esta manera, las reservas brutas de la máxima autoridad monetaria se ubicaron en US$ 28.798 millones.

En el marco de reducir la emisión monetaria y eliminar el déficit fiscal, el jueves se conocieron dos datos: por un lado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reveló que abril registró un superávit financiero de 17.409 millones de pesos (19,6 millones de dólares), lo que implicó el cuarto mes consecutivo que arroja un resultado superavitario.

En el marco de la estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro, la Secretaría de Finanzas que conduce Pablo Quirno adjudicó $11,7 billones en la licitación.

Con esta adjudicación el equipo económico destinará reducir la base monetaria a través de dos mecanismos: “por un lado, con la cuenta del Tesoro en el BCRA por $ 7,63 billones, constituyendo un colchón de liquidez adicional a los $ 4 billones ya existentes”. Por otro lado, con la “compra de títulos del Tesoro en cartera del BCRA”.

“El anuncio del resultado de la licitación y el adelantamiento del superávit fiscal de abril no fue casualidad. Más allá de las críticas que podemos hacerle a la composición del resultado fiscal, destacamos su importancia en la estrategia de reducir pasivos remunerados del BCRA e incrementar deuda del Tesoro”, destacaron desde la consultora Portafolio Personal de Inversiones.

Y agregaron: “Si pensamos en términos del sector público consolidado, este movimiento de pasivos no genera un cambio en el endeudamiento total. Eliminar la emisión endógena por los intereses de los pases compromete al fisco a sostener la disciplina fiscal para pagar sus instrumentos”.

La inflación mayorista en abril fue de 3,4%

El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un aumento de 3,4% en abril de 2024 respecto al mes anterior. El dato anticipa que la inflación se sigue desacelerando, y que en mayo podría mostrar una nueva baja.

La cifra de abril fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien desde España escribió en sus redes sociales

La variación de mayoristas es consecuencia de la suba de 3,8% en los “Productos nacionales” y de 0,0% en los “Productos importados”, destacó el Indec.

A su vez, el nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,9% en el mismo período. La variación se explica por la suba de 3,1% en los “Productos nacionales”, compensado parcialmente por la baja de 0,2% en los “Productos importados”.

Por otro lado, el nivel general del Índice de Precios básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,7% en los “Productos primarios” y de 3,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.