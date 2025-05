A pesar del repunte de la actividad económica, la calidad del empleo empeora y se concentra en sectores de la economía que no son intensivos. Al mismo tiempo, la formalidad retrocede, el segmento asalariado cede participación, el cuentapropismo crece y los ingresos de los trabajadores se ajustan a la baja.

Si bien los indicadores macroeconómicos como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los salarios y la tasa de desempleo exhibieron una mejora en los últimos meses, el trabajo formal e informal sufrió un deterioro cualitativo que se percibe en el aumento de horas trabajadas y el pluriempleo.

La transformación del mercado laboral en la era Milei

En tal sentido, un informe de la consultora Empiria remarca que uno de los desafíos sociales del programa económico "será su capacidad para proveer equilibrio social en el mercado de trabajo, ya que los sectores ganadores (energía, minería, agro) a mediano plazo pueden relajar la clásica asfixia de divisas, pero no son intensivos en empleo".

Bajo la perspectiva de la firma fundada por el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, la migración sectorial y regional de los empleados "no es instantánea, ya sea por arraigo familiar o por competencias laborales: no es fácil que una familia residente del Conurbano ocupada en el sector textil esté dispuesta a mudarse y adaptarse a la estepa patagónica o a la puna salteña para trabajar en Vaca Muerta o en la industria minera".

La economía acusó una caída de 1,7% en 2024, aunque el golpe impactó de forma diferente en cada rubro. El mercado laboral acompañó ese proceso de degradación y aceleró una reconversión profunda, amplificada por la matriz económica actual.

De esta manera, el desempleo trepó de 5,7% en el último trimestre de 2023 a 6,4% en el mismo período del año pasado. A la vez, el promedio anual de desocupación fue de 7,2%. A priori, el incremento no luce tan drástico. Sin embargo, un análisis en detalle permite dilucidar el cambio que experimentó el empleo en todas sus facetas.

"Los rebalanceos dentro del mercado laboral se potenciaron con mayor rigidez que la producción: no hubo pérdida de empleo (de hecho, se crearon 145.000 puestos de trabajo, aunque la tasa de empleo cayó 0,1 puntos porcentuales), pero sí hubo una caída en la cantidad de empleados asalariados (especialmente de los formales), aunque más que compensada por la expansión de los trabajadores por cuenta propia", subraya el reporte de Empiria.

Y continúa: "En el último trimestre de 2024 se perdieron 235.000 puestos de trabajo asalariado (190.000 formales) mientras que los no asalariados crecieron por 381.000 (327.000 los de cuenta propia). En otra dimensión, se perdieron 340.000 puestos en establecimientos estatales y crecieron en 486.000 los empleos en el sector privado, más allá de su calidad o condición".

Se deteriora el empleo en Argentina

Así, el mercado laboral profundizó el proceso de "deterioro y recomposición" ya que no ajusta tanto por cantidades de puestos perdidos sino por calidad y salario. En tanto, el empleo forma se contrae -principalmente el privado- mientras que los ingresos experimentan un considerable ajuste.

Durante el primer año de Javier Milei en la Casa Rosada, la economía mostró un comportamiento heterogéneo: seis industrias crecieron (principalmente no urbanas como campo, minería y pesca) y otras 16 cayeron (construcción, actividad industrial y comercio).

En términos de empleo, se perdieron 105.000 puestos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 del sector privado asalariado. Este retroceso se explica porque solo tres áreas crearon trabajo: 22.500 puestos en total, con 14.000 del comercio, 7.700 del agro primario y 600 del sector pesquero.

Del otro lado, en diez sectores la pérdida acumulada alcanzó los 127.500 empleos, con la construcción (-51.000) y la industria (-26.900) a la cabeza. No obstante, hoteles y restaurantes, transporte y las actividades profesionales e inmobiliarias sacrificaron otros 33.000.

Desde la perspectiva de Empiria, "por los motores de crecimiento, la nueva configuración económica no se traduce en mayor empleo". "Todo el empleo asalariado privado directo que generan el agro primario, la minería, los upstream de hidrocarburos y el sector pesquero representan el 7% del empleo privado asalariado total. Solo el comercio o la industria, cada uno, explican el triple, y la construcción sola representa también el 7%", definen.

Más allá del aumento en el desempleo, sostiene el reporte, un indicador que se volvió relevante en 2024 fue el de “presión laboral”. Al aumento del desempleo debe sumársele este grupo que creció 1,3 puntos y pasó de 21,7% en el último trimestre de 2023 a 23% para fines de 2024.

El incremento tuvo lugar específicamente entre los ocupados insatisfechos con su situación laboral, que explican cerca de 340.000 nuevas personas dentro del universo de la presión laboral, mientras que los desempleados crecieron en cerca de 180.000.

"En consecuencia, el mercado laboral empieza a mostrar algunas nuevas características que impactan el consumo y en la matriz productiva con heterogeneidad regional: por un lado, que la recuperación de la masa salarial será más lenta que la del empleo, porque el nuevo empleo que se crea tiene ingresos menores al promedio, dado que mayoritariamente no es asalariado privado. Y segundo, en las provincias donde el empleo público tiene mayor incidencia, este efecto será mayor debido a que la caída en el salario real de ese segmento tardará más en recuperar la pérdida", concluye el análisis.

