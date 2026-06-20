Se duplicaron las compras vía courier en lo que va del año

Las importaciones vía courier continúan en aumento. Durante mayo implicaron U$S 115 millones, un incremento del 84,4% interanual, y máximo para un quinto mes del año. También, se ubicaron apenas por debajo del récord histórico de U$S 118 millones alcanzado en abril, siempre de acuerdo a los datos oficiales.

Las compras de los argentinos a través de las plataformas de marketplaces internacionales aumentaron en los primeros cinco meses del año un 113% y acumularon US$ 513 millones, según el Indec. El dato confirma que, si bien no es el canal principal del comercio exterior, el sistema viene marcando niveles récord dentro de su segmento y mantiene una tendencia ascendente sostenida. Sin embargo, su participación se ha ido consolidando y ya figura como la tercera categoría más relevante dentro del análisis desagregado a ocho dígitos del sistema de clasificación del Mercosur.

“Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el análisis a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolidan como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada”, apuntaron desde la consultora Analytica.

Esto se debió a una serie de factores. En primer lugar, la política de apertura y desregulación del Gobierno, sumado a mayores facilidades para la compras courier. En noviembre de 2024, a través de la resolución 5608/2024,se elevó el límite de los envíos por courier de US$ 1.000 a US$ 3.000 FOB. También, con el decreto 1065/2024, se permitió la franquicia de US$ 400 hasta cinco envíos veces al año, para los cuales quedaron exentos de derecho de importación, que sólo se paga el IVA.

Estas medidas, junto al boom de plataformas de marketplace, como Amazon, Tiendamia, Mercado Libre, y el auge de las apps asiáticas como Shein y Temu, en un contexto donde el consumidor busca precios fuera del país debido a que la Argentina la encuentran cara en dólares por el atraso cambiario, impulsaron al courier como una de las principales alternativas para comprar productos internacionales. En 2024 estas importaciones representaron US$ 238 millones y en 2025 US$ 893 millones.

Esta dinámica golpea al comercio local. El sector fue el más afectado en cuanto al cierre de empresas, 6.836 empleadores bajaron su persiana desde noviembre de 2023 hasta marzo 2026, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El mismo informe también señaló que en el rubro se perdieron 4.078 puestos de trabajo registrados en la era Milei.