Las pymes denuncian que solo el 30% acceden a los créditos para sueldos

por Mirta Fernandez

Representantes de las pequeñas y medianas empresas denunciaron que esta semana continuaron las trabas que les ponen los bancos para acceder a las líneas de crédito con tasas de 24% anual a un año de plazo con 3 meses de gracia para solventar el pago de sueldos que impulsó el Banco Central dando incentivos -como reducción de encajes- para la entidades financieras

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas se quejó la semana pasada por la “lentitud” de los bancos de instrumentar estos préstamos, y les reclamó a las entidades financieras que debían ser “más activas”.

Sin embargo, el titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, le comentó a PERFIL que los bancos se mostraron “un poco más flexibles” en dar estos préstamos pero solamente “a las empresas que venían trabajando normalmente sin problema, sin ninguna deuda” antes del aislamiento obligatorio pero señaló que “la mayoría de las pymes están endeudadas”.

“Le dan a empresas que tienen la carpeta muy bien armada, que vienen siendo muy prolijos, pero tenemos una cantidad muy grande de pymes que arrastran deuda del año pasado, que entraron en moratoria, que deben impuestos, los que realmente necesitan y pueden desparacer no reciben el crédito”, reprochó.

En ese marco, el dirigente estimó que “solo el 30% de las pymes reciben los créditos sin problemas, el resto no”. Según comentó, a algunas pymes “le dan el préstamo a 90 días y sin gracia, en lugar de a un año, a otras le dan 180 días, y otras no reciben nada”.

“Los bancos no quieren prestar, hay empresas a las que no le dan crédito porque tienen 500 mil pesos en descubierto, y sobre ese descubierto le están cobrando una tasa del 60%”.

Contó que conoce el caso de una empresa “que tiene $1,5 millón de gasto de salario y no le dieron más de $600, menos del 50% de lo que necesita”.

En la misma sintonía, César Crocitta, de la Mesa Nacional Pyme, acusó que esta semana “siguen los problemas, el sistema bancario no está a la altura de las circunstancias, le dan vueltas, y vueltas, exigen papelería, argumentan que la empresa no califica, y no lo consideran sujeto de crédito, el 70% de las pymes no recibieron ningún tipo de ayuda, exigen”.

“Las pymes venimos de cuatro años donde no se podía tomar crédito porque la tasa que se cobraba era prohibitiva por consiguiente la mayor parte de las pymes no tiene carpeta en los bancos, y esa documentación no se arma de un día para otro, y más con los bancos cerrados”, planteó.

Crocitta sostuvo que “esa es la realidad, el pequeño taller, el negocio de tres o cuatro empleados, no tiene carpetas de los bancos, y es el grueso de las pymes a las que hay que ayudar”.

Al respecto, consideró que “esa ayuda no va a pasar por el sistema bancario", sino que abogó por "una subvención directa del estado" como se implementó en Europa.