El 58% de las pymes porteñas aguanta "menos de un mes"

por Patricia Valli

El 58,3% de los comercios y pymes porteñas no llega a sobrevivir un mes según encuesta realizada por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). Para ocho de cada 10 encuestados, la actividad cayó más del 75%.

“Los anuncios del Gobierno son parte de la respuesta pero las pyme venimos arrastrando la situación de años anteriores. Necesitamos pagar los sueldos”, aseguró el presidente de Fecoba, Fabián Castillo. En ese marco, proponen que se habilite la actividad de forma gradual. “Que algunos comercios puedan abrir algunas horas, con todas las medidas de seguridad”, explicó.

La Federación de cámaras está en diálogo con autoridades nacionales y porteñas para analizar esa flexibilización, tanto con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como con el de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti. “Hay muchas particularidades que tienen que ser tenidas en cuenta”, sostiene el también titular de la Cámara de Calzados porteña.

El Gobierno prepara $30 mil millones para pymes que busquen pagar salarios

Los puntos coinciden con los que señalan las pymes de todo el país. Dificultades para pagar sueldos y gastos fijos y falta de financiamiento. “La tasa del 24% es cara en estas circunstancias. Pero hay pymes que no lo encuentran en sus bancos privados. Y otras que no acceden porque no tienen carpeta de clientes y los bancos están cerrados”, agregó Castillo en diálogo con PERFIL.

El informe fue realizado entre 1.980 empresas del área metropolitana de Buenos Aires de manera telefónica y online, sobre firmas pymes de los sectores de Comercio, Industria, Servicios y Turismo durante la última semana.

El 65% de las empresas aseguró que tiene problemas logísticos para abastecerse. “Se habilitó el sector de ferretería, por ejemplo. Pero las ventas son muy puntuales, para arreglo de las casas, y se registran faltantes que no se pueden reponer”, remarcó el titular de Fecoba.

PRECIOS. Sobre los aumentos de precios, aseguró que no el sector pyme no los registra. “Sabemos que todos tenemos que poner algo”, indicó. El 54,3% no recibió aumentos en las listas. Entre quienes sí los registraron, la mitad de la suba en precios fue menor al 10%.

Propuestas de las pymes bonaerenses para sobrevivir al parate

El 83,7% de las empresas mantuvo a todos sus empleados y el 7,8% despidió o suspendió personal, mientras que el resto adelantó vacaciones. Sólo un 1% incorporó trabajadores ante el avance del coronavirus.

A nivel nacional, la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina le solicitaron al Gobierno que se estudien medidas para ir flexibilizando la cuarentena, algo con lo que acuerdan también los sindicatos, preocupados por la pérdida de empleos. La prórroga del aislamiento social hasta el 12 de abril llevó al Gobierno a publicar un DNU que prohíbe los despidos por 60 días pero que, según alertan algunas empresas, podría desencadenar cierres y quiebras.

MC