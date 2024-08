Tercer día de paro de los aceiteros: estiman que la protesta genera una pérdida de u$s 1 millón diario

El sindicato que nuclea a trabajadores aceiteros arrancó este jueves 8 de agosto su tercera jornada de paro por reclamos paritarios, y plantando su posición frente a la vuelta del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. En tanto, la industria afirma que los líderes sindicales no tienen interés en volver a la mesa de negociación.

En tanto, la consecuencia directa del paro es una fila de más de 10 mil camiones varados en los principales puertos de exportación para realizar descargas, y por lo tanto, una pérdida de ingresos de dólares al país.

Por el paro de aceiteros, hay 10 mil camiones varados en los puertos de exportación

Para tener un acercamiento a las pérdidas y teniendo en cuenta que hay unos 20 barcos esperando la descarga desde las industrias y que cada barco representa US$ 50.000, se calcula que, diariamente se demora el ingreso de US$ 1 millón diario, en un momento donde las reservas del Banco Central atraviesan un momento crítico.

Los representantes de la industria aceitera insisten en la necesidad de que el gremio retome al diálogo para alcanzar un acuerdo, y reconocieron que les descontarán los días a los trabajadores de paro. "Un día más sin poder trabajar normalmente en toda la industria y sin interés de los líderes sindicales de volver a la mesa de negociación. Evitar una negociación paritaria solo generará menores salarios a la comunidad aceitera porque se les descontarán todos los días".

En un comunicado de CIARA - CEC, los referentes de la exportación afirmaron que, en esta protesta "Miles de transportistas han perdido días de trabajo y el país pierde credibilidad como proveedor de alimentos ante estas medidas sin sentido".

Y en esa línea argumentaron que "la propuesta de la industria anticipa inflación y deja a los salarios aceiteros por encima de la mayoría de las actividades económicas en el país".

Qué ofreció la industria aceitera y qué dijeron desde el gremio

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) criticaron “la ausencia de diálogo” por parte de los gremios que impulsan la protesta.

En tanto, los sindicatos consideraron que la huelga es legítima y expusieron que la medida de fuerza “comenzó después de tres semanas de reuniones sin acuerdo”.

Para los aceiteros, los referentes empresariales “no hicieron otra cosa que dilatar el diálogo porque ellos tienen tiempo, nosotros no”.

En cuanto, desde la industria remarcan que ya hicieron un "gran esfuerzo” y que se acumula 77% de aumento salarial, mientras que la inflación llegó al 79% en lo que va del año. Además, aseguran que han ofrecido un 12% de aumento ahora y otro 5% en septiembre.

“Esto lleva a un aumento del 94% de mejora para el acumulado al noveno mes de 2024, ganándole claramente a la inflación”, detallaron.

La cámara empresarial indicó que no hay razones objetivas para rechazar esa propuesta y que se pueda seguir trabajando.

En tanto, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo rechazaron la propuesta empresarial.

“Las cámaras patronales CIARA, CIAVEC y CARBIO y las empresas que las componen tomaron la decisión de hacer pagar a las trabajadoras y trabajadores aceiteros por la devaluación que le vienen pidiendo al Gobierno", denunciaron.

