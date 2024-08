Aceiteros arrancaron un paro sorpresivo y la industria les pide "volver a la mesa de negociación"

El sindicato de aceiteros inició una medida de fuerza este martes 6 de agosto en las terminales portuarias del norte de Rosario por tiempo indeterminado y los industriales del sector agroexportador les salieron al cruce pidiendo que vuelvan "a la mesa de negociación", al tiempo que aseguraron que "el paro no tiene fundamentos".

El secretario general de SOEA, Daniel Succi, apuntó días atrás que uno de los temas detrás del paro es la discusión de la paritaria. Según indicó, el sector agroindustrial ofreció 10%, lo que para el gremio fue insuficiente. Se suma el reclamo contra el impuesto a las Ganancias y la reforma laboral.

Entre otras cuestiones, desde CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) aseguran que, tras la extrema sequía del año anterior que puso contra las cuerdas al sector, no discontinuaron puestos de trabajo y "al día de hoy ya se dió un 77% de aumento (la inflación del año) y ahora ofrecemos un 10 por ciento y luego otros 5, de modo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en los próximos meses".

Los agroindustriales aseguran que "los sindicatos no aceptan y presionan por un aumento mayor y por el impacto de Ganancias, que claramente es un problema ajeno a la industria; es un impuesto y como todo tributo, aprobado por el Congreso, se debe pagar", explicaron.

En cuanto al paro, afecta a la zona de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, lo que complica la logística de una cosecha que ya venía con un lento ritmo de comercialización por los bajos precios internacionales, que están en mínimos de cuatro años.

Las terminales afectadas son, entre otras, T6, Cargill, Cofco PGSM y Bunge.

En las últimas horas, desde la Federación Aceitera Desmotadora FTCIODyARA, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación, sostuvo en el Panorama Gremial por Telefé Rosario que "Hoy como no somos la prioridad ...hacen todo en contra de los trabajadores. Entonces me parece que esa conciencia la tenemos que tomar los dirigentes sindicales y salir de una vez por todas a hacerle frente, no solamente a este gobierno, sino a las patronales que piensan solamente que pueden vivir ellos, nada más bien, y no los trabajadores", indicó el sindicalista, al tiempo que aseguró" "Esa es una batalla cultural que la tenemos que dar y la tenemos que ganar. Y no hay otra manera que ganarla a través de la huelga y de las movilizaciones".

